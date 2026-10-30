Luis Enrique hace historia con el PSG: se convierte en el técnico con más victorias del club

Luis Enrique sigue haciendo historia en el Paris Saint-Germain (PSG). El entrenador español se convirtió en el director técnico con más victorias en la historia del conjunto parisino, luego de alcanzar los 127 triunfos oficiales durante la goleada de 5-1 sobre el Le Havre, correspondiente a la novena jornada de la Ligue 1.

La histórica marca se consiguió este viernes 30 de octubre de 2026, en el Stade Océane, donde el PSG consiguió una contundente victoria que permitió a su estratega superar los registros de Laurent Blanc y Luis Fernández, quienes anteriormente ocupaban los primeros puestos de esta clasificación.

Luis Enrique supera a Laurent Blanc y Luis Fernández en el PSG

Desde su llegada al banquillo parisino en julio de 2023, Luis Enrique ha dirigido 188 encuentros oficiales, en los que acumula 127 victorias, 34 empates y 27 derrotas.

Con estos números, el técnico español dejó atrás a Laurent Blanc, quien consiguió 126 triunfos durante su etapa con el PSG, y a Luis Fernández, que registró 125 victorias.

Además de convertirse en el entrenador más ganador de la institución, Luis Enrique presume un porcentaje de efectividad del 67.6 por ciento, con 457 goles anotados por sus equipos, para un promedio de 2.4 tantos por partido.

PSG golea al Le Havre con triplete de Achraf Hakimi

La histórica noche de Luis Enrique también estuvo acompañada de una destacada actuación ofensiva del PSG. Aunque el Le Havre tomó la ventaja al minuto 18 con una anotación de Josh Maja, el conjunto parisino reaccionó rápidamente.

Mika Godts consiguió el empate al minuto 26 y, apenas dos minutos después, Achraf Hakimi marcó el tanto de la remontada. En la segunda mitad, el defensor marroquí volvió a hacerse presente en el marcador con anotaciones al 55 y 69, completando el primer triplete de su carrera profesional.

Senny Mayulu también contribuyó con un gol al minuto 62 para sellar el 5-1 definitivo, resultado que permitió al PSG celebrar una nueva victoria y a Luis Enrique establecer un récord histórico en el banquillo del club.

Los títulos que han consolidado a Luis Enrique como leyenda del PSG

El récord de victorias del entrenador español también está respaldado por una importante colección de títulos. Durante su gestión, el PSG conquistó campeonatos de Ligue 1, Copas de Francia y Supercopas de Francia, además de alcanzar la gloria europea con la UEFA Champions League.

Su trabajo al frente del conjunto parisino ha consolidado una etapa de éxitos deportivos y ha fortalecido su posición entre los entrenadores más importantes en la historia de la institución.

Con contrato renovado hasta 2030, Luis Enrique tendrá la oportunidad de ampliar su legado en París y aumentar una cifra de victorias que ya lo convirtió en el técnico más ganador del PSG.