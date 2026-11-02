Rodrigo Huescas fue titular en la victoria del FC Copenhague de Dinamarca

Rodrigo Huescas fue titular y disputó 62 minutos en la victoria del FC Copenhague por 2-0 ante el Sønderjyske, en la jornada 13 de la Superliga Danesa. El mexicano consiguió su primera titularidad en el campeonato local desde su regreso de una lesión y ayudó a su equipo a mantenerse en la segunda posición, a dos puntos del líder FC Midtjylland.

El resultado permitió al conjunto danés sumar tres unidades como visitante y mantenerse en la pelea por el primer lugar. Los goles llegaron durante la primera mitad, con anotaciones de Felix Beijmo y Andreas Cornelius.

Para Huescas, el encuentro representó un nuevo paso en su proceso de recuperación y consolidación dentro de la plantilla, después de permanecer un año fuera de las canchas.

Rodrigo Huescas podría ser opción para la Selección Nacional de México. @miseleccionmx

Huescas consigue su primera titularidad en la Superliga Danesa

El partido frente al Sønderjyske significó la tercera ocasión en la que el mexicano apareció en el once inicial desde su regreso a la actividad. Sin embargo, fue la primera vez que comenzó un encuentro de la liga danesa, después de haber sumado minutos y titularidades en la UEFA Conference League y la Copa de Dinamarca.

Su participación durante 62 minutos representa una nueva oportunidad para recuperar continuidad en el equipo. Después de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante un año, el lateral busca afianzarse nuevamente en la alineación del conjunto de Copenhague.

En la competición de copa también ha tenido participación directa en los resultados del equipo. Huescas registró una asistencia en la victoria por 3-0 ante Aarhus Fremad, resultado que permitió al club avanzar en el torneo.

Copenhague se mantiene cerca del liderato

El equipo danés resolvió buena parte del encuentro durante los primeros 45 minutos. Felix Beijmo abrió el marcador al minuto 20 y, dos minutos antes de cumplirse la primera hora de juego, Andreas Cornelius amplió la diferencia para establecer el 2-0 definitivo.

Con la ventaja de dos anotaciones, el Copenhague controló el desarrollo de la segunda mitad y aseguró los tres puntos fuera de casa. La victoria lo mantiene en el segundo puesto de la clasificación, con una diferencia de apenas dos unidades respecto al FC Midtjylland.

La pelea por el liderato continúa abierta y el conjunto de Huescas tendrá que mantener su regularidad para intentar alcanzar la primera posición durante las próximas jornadas del campeonato.

Huescas y Copenhague buscan prolongar su invicto europeo

El siguiente compromiso del equipo será en la UEFA Conference League, donde recibirá al Saburtalo Tbilisi de Georgia en el Parken Stadion, durante la tercera jornada de la fase de liga.

Antes de comenzar esta fecha, el Copenhague ocupa el décimo lugar de la clasificación europea, con una victoria y un empate. El partido representa una oportunidad para prolongar su condición de invicto y escalar posiciones entre los participantes del torneo.