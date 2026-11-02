Julián Quiñones marca doblete y da una asistencia en goleada del Al-Qadisiya

Julián Quiñones firmó dos goles y una asistencia en la victoria 5-0 del Al-Qadisiya sobre el Al-Gharafa, durante la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la AFC. El delantero mexicano fue protagonista en la goleada como visitante, que permitió a su equipo conservar el invicto y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

La participación de Quiñones en el marcador comenzó antes de sus anotaciones. Al minuto 17, el atacante mexicano bombeó el balón hacia el área y encontró a Mohammed Abu Al-Shamat, quien remató a portería para abrir el marcador.

Nueve minutos después, el mexicano amplió la ventaja. Christopher Bonsu Baah envió un centro desde la banda derecha y Quiñones llegó al área para conectar un remate de cabeza. El balón terminó en la red y estableció el 2-0.

El Al-Qadisiya aumentó la diferencia con una anotación de Yasir Al-Shahrani. La ventaja de tres goles dejó al equipo visitante en una posición favorable antes del descanso, pero todavía hubo tiempo para que Quiñones completara su doblete.

En los últimos segundos de la primera mitad, Tijjani Reijnders dejó la pelota para el mexicano a las afueras del área. Quiñones disparó hacia el segundo poste y consiguió el 4-0, su segunda anotación de la noche y la tercera participación directa en los goles de su equipo.

Al-Qadisiya conserva el invicto en la competencia asiática

Mohammed Al-Qahtani marcó el quinto tanto para cerrar la goleada. El resultado permitió al Al-Qadisiya mantener su condición de invicto después de cuatro jornadas y colocarse entre los cinco equipos que todavía no conocen la derrota en el torneo continental.

El conjunto saudí ocupa el tercer lugar de la clasificación, con dos victorias y dos empates. La actuación de Quiñones contribuyó a una nueva victoria en una competencia en la que el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Julián Quiñones celebra victoria con el Al-Qadisiya X: @AlQadsiahEN

El equipo también pelea en la Saudi Pro League

El buen momento del Al-Qadisiya también se refleja en el campeonato doméstico. Después de 12 jornadas, el equipo suma 28 puntos, producto de nueve triunfos, un empate y dos derrotas, registro que lo ubica en el segundo puesto de la Saudi Pro League.

Al-Hilal ocupa el liderato, mientras que Al-Nassr y Al-Ittihad se encuentran en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Los tres equipos tienen un partido pendiente, por lo que la clasificación todavía puede modificarse.

Con dos torneos en disputa y presencia en la parte alta de ambas competiciones, el Al-Qadisiya continuará su camino con el objetivo de sostener sus posiciones. Quiñones, por su parte, se mantiene como elemento clave del equipo.