Donald Trump no asistiría al primer partido del Mundial 2026 en Estados Unidos 

El arranque de la Copa del Mundo 2026 dejará una postal sumamente inusual en los palcos de honor. Según reportes publicados por The New York Times, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planeado asistir este viernes al partido inaugural de la selección de su país contra Paraguay en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California.

Esta decisión sería la segunda de un mandatario de uno de los tres países sede del Mundial 2026 de no asistir al primer encuentro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó la misma determinación.

Tradicionalmente el jefe de Estado de una nación anfitriona asiste al debut del Mundial, tal como ocurrió con el Emir de Qatar en 2022, Vladimir Putin en Rusia 2018 o Dilma Rousseff en Brasil 2014.

Fuentes cercanas a la organización de la justa informaron al diario neoyorquino que, en lugar del mandatario, la comitiva oficial estadunidense estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a los secretarios Sean Duffy (Transporte) y Markwayne Mullin (Seguridad Nacional).

Rubio aprovechará el marco del encuentro deportivo para sostener una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y afianzar lazos comerciales y estratégicos. Por su parte, la agenda de Trump contempla su permanencia en Washington D.C. para asistir a los preparativos de un evento de la UFC del fin de semana.

Trump asistió recientemente al tercer partido de las finales de las NBA Finals donde recibió abucheos por parte de los fanáticos.

En los Estados Unidos, la administración gubernamental insiste en que el Mundial representa un escaparate histórico para exhibir el liderazgo global de la nación. Hasta ahora, la venta de boletos para el partido no ha sido la esperada.