Donald Trump daría vuelta de honor previa a la carrera de IndyCar en Washington

La carrera callejera en el centro de Washington D.C. está a unos días de celebrarse y el New York Post señaló que el presidente Donald Trump, quien ha impulsado la competencia de IndyCar en la mítica ciudad, realizará una vuelta de honor en el marco de la competencia.

Como parte de los festejos por el 250.° aniversario de la independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump protagonizará un recorrido ceremonial previo al Gran Premio Freedom 250 de la serie IndyCar. La caravana presidencial realizará una vuelta de honor a lo largo del circuito callejero trazado en pleno corazón de la capital estadunidense, poco antes de que los monoplazas, incluido el del mexicano Pato O´Ward, tomen la pista.

El evento, programado para este domingo, marcará un hito al convertirse en la primera competencia de automovilismo profesional celebrada dentro de Washington D.C. El trazado, de aproximadamente 2,7 kilómetros de extensión, rodea monumentos emblemáticos de la nación. La línea de salida y meta estará ubicada frente a la imponente fachada del Capitolio, mientras que el recorrido llevará a los pilotos a través de la icónica Avenida Pennsylvania, pasando cerca de la Casa Blanca, el Archivo Nacional y el Paseo Nacional (National Mall), bordeando recintos como el Museo del Aire y del Espacio y el Museo del Indio Americano.

Aún no está del todo claro si Trump usará la mítica “Bestia”, el Cadillac creado especialmente para los presidentes de Estados Unidos. El mandatario ya ha estado presente en otras carreras y realizado recorridos similares como en las 500 Millas de Daytona de NASCAR donde ha dado el comando de arranque.

Portavoces de la Casa Blanca destacaron que la iniciativa busca ofrecer una celebración memorable para el país, consolidando el Gran Premio como un espectáculo sin precedentes.

El proyecto del circuito, impulsado por el Departamento de Transporte y la alcaldía local tras una orden ejecutiva firmada a principios de año, superó diversos debates sobre el patrocinio comercial en vehículos para integrarse como fecha especial al calendario oficial de la categoría IndyCar.

¿Cuándo se disputará el GP de Washington de IndyCar 2026?

Las actividades darán inicio desde el sábado con las sesiones de práctica y clasificación, mientras que el domingo se correrá la competencia a las 11 horas tiempo del centro de México.