Kiké Hernández, el 'Mr. October' de Dodgers, pega jonrón clave para la victoria en serie ante Braves

Un partido que pintaba como un espectacular enfrentamiento de lanzadores de alta potencia entre Chris Sale y Yoshinobu Yamamoto, puso los reflectores sobre un héroe sumamente familiar de octubre. El puertorriqueño Kiké Hernández impulsó a Los Angeles Dodgers a una valiosa victoria por 3-1 sobre los Atlanta Braves en el desarrollo del Juego 3 de la Serie de División de la Liga Nacional (NLDS), disputado la noche de este martes 6 de octubre de 2026. Con este triunfo, los Dodgers lideran la serie al mejor de cinco compromisos por 2-1 y se colocan a una sola victoria de sellar su tercer viaje consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Hernández mandó más allá de la barda un cambio de velocidad lanzado por Sale para apuntarse un panorámico jonrón de dos carreras durante la parte baja de la cuarta entrada, significando el cuadrangular 17 en postemporada a lo largo de su trayectoria. Con este juego, Hernández se consolida además como el líder de todos los tiempos de la franquicia angelina en partidos de postemporada con 94 apariciones.

El factor Freeman y la joya de Yoshinobu Yamamoto

Por otra parte, Freddie Freeman, un exjugador de los Braves que disputó su primer partido de postemporada en su antiguo estadio, agregó un bambinazo en solitario para ampliar la ventaja. En el centro del diamante, los de Atlanta no tuvieron un éxito similar contra los disparos del japonés Yamamoto, quien firmó una joya de pitcheo:

Labor en la loma: El lanzador nipón retiró de forma dominante un total de siete entradas completas.

Control absoluto: Recetó un impresionante total de 10 ponches en contra de la ofensiva de los Bravos.

Efectividad: Permitió únicamente una carrera limpia, dejando al equipo de Atlanta al borde de la eliminación.

Edwin Díaz asegura el rescate y la mira puesta en el Juego 4

Edwin Díaz, el cerrador estrella de Dodgers, reclamó sus deberes sobre la loma para registrar su primer salvamento desde el 14 de agosto, cerrándole la puerta a cualquier intento de remontada.

Gran parte de la conversación estratégica de esta serie se ha centrado en el manejo físico de Sale, quien lanzó como relevo en este mismo campo hace apenas cinco días. Debido a esto, su cuerpo técnico tuvo que empujar su inicio del Juego 2 al Juego 3.

Para el trascendental Juego 4, Tyler Mahle, la principal adquisición del club en la fecha límite de cambios, se hará con la pelota para iniciar en la lomita por los Bravos, teniendo como rival directo al diestro estelar de los Dodgers, Tyler Glasnow.