Djokovic y Zverev se cruzan por decimoquinta vez en el China Open

Alexander Zverev no dejó margen en los Octavos del China Open. Bajo techo en Pekín, el número 2 del mundo venció al local Shang Juncheng por 6-0 y 6-3 en 55 minutos, con nueve aces, sin ceder un solo punto de quiebre y perdiendo apenas tres de sus 28 primeros servicios.

El primer set se cerró en poco más de veinte minutos, con una racha de nueve juegos seguidos; Shang, 21 años y cerca del puesto 250, pidió atención médica tras ese parcial por molestias abdominales y solo pudo cortar la hemorragia en el décimo juego del partido.

El alemán, ya campeón de Roland Garros y del US Open en 2026, fue implacable desde el saque y la devolución. Shang, que volvía de una larga baja por lesiones, nunca encontró ritmo: perdió más de la mitad de los puntos en sus juegos de servicio y cedió cuatro quiebres.

Zverev no tuvo problemas en eliminar al local Shang Juncheng REUTERS

Zverev y Djokovic, el partido esperado en Cuartos de Final

Con esta victoria queda sellado el cruce más atractivo del cuadro: Alexander Zverev y Novak Djokovic se miden este domingo en Cuartos de Final del China Open 2026.

Será la primera vez que Sasha encara al serbio ya como doble campeón de Grand Slam en la misma temporada, y lo hará en la pista donde Djokovic es intocable: el seis veces campeón llega con un registro perfecto de 31-0 en Pekín.

El serbio, de 39 años, necesitó tres sets el viernes para superar a Bu Yunchaokete (4-6, 7-6, 6-2) y arrastra molestias físicas; el alemán, líder de victorias del circuito en 2026 y cabeza de serie número 1, aspira además al número uno de fin de año.

El historial confirma el peso del duelo. Será el encuentro número 15 entre ambos y Djokovic manda 9-5. La ventaja del serbio se sostiene sobre todo en los grandes escenarios (cuatro victorias por una en Grand Slam), aunque Zverev le ganó las dos finales que disputaron. En pista dura el saldo también favorece a Novak.

La última vez se vieron fue en los Cuartos de Roland Garros 2025. Ahí Djokovic se impuso en cuatro sets, 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4, y cortó una racha en la que el alemán le había ganado en las Semifinales del Australian Open de ese mismo año, cuando el serbio se retiró.