Irlanda interrumpe rueda de prensa antes del partido contra Israel por preguntas sobre racismo

La selección de Irlanda interrumpió su rueda de prensa previa al partido contra Israel en la UEFA Nations League, luego de que periodistas israelíes realizaran preguntas relacionadas con asuntos políticos y acusaciones de racismo.

El entrenador irlandés, Heimir Hallgrímsson, respondía a las preguntas de los medios cuando Kieran Crowley, jefe de prensa de la Federación Irlandesa de Futbol, pidió que la conferencia se limitara a cuestiones deportivas.

Interrumpen pregunta sobre presunto incidente racista

La situación se tensó cuando un periodista israelí preguntó a Hallgrímsson por un incidente ocurrido durante un vuelo y posteriormente afirmó que jugadores irlandeses habían llamado “monos” a futbolistas de Israel durante el partido anterior.

Crowley interrumpió la intervención y calificó la acusación de “completamente falsa”. Posteriormente, retiró el micrófono al periodista.

Tras el intercambio, la conferencia de prensa oficial fue cancelada y Hallgrímsson se trasladó junto con parte de su equipo a una sala anexa, donde continuó respondiendo preguntas de periodistas irlandeses.

Irlanda e Israel vuelven a enfrentarse en medio de la tensión

El incidente se produjo en un contexto de tensión alrededor de los enfrentamientos entre ambas selecciones. En el partido anterior, Irlanda se impuso 3-0, mientras que posteriormente se produjeron denuncias sobre presuntos cánticos racistas dirigidos contra el futbolista irlandés Adam Idah.

El próximo encuentro entre Irlanda e Israel se disputará en Bačka Topola, Serbia, en un estadio neutral y a puerta cerrada. La Federación Irlandesa de Futbol había solicitado que el partido se trasladara fuera de Irlanda por cuestiones relacionadas con la seguridad.

Así, el encuentro de la UEFA Nations League estará rodeado tanto por el interés deportivo como por las controversias surgidas alrededor de los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones.