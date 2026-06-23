Luto en el Mundial 2026: Didier Deschamps deja de emergencia a Francia tras la muerte de su madre

Un duro golpe emocional sacude las entrañas de la Selección de Francia en plena disputa de la Copa del Mundo 2026. El técnico galo, Didier Deschamps, abandonó de emergencia la concentración de su equipo en Massachusetts este martes tras confirmarse el fallecimiento de su madre. El estratega emprenderá el viaje de inmediato a territorio europeo para asistir a los servicios fúnebres.

La dolorosa pérdida familiar imposibilita el timonel estar presente en las sesiones de práctica previas y, de manera definitiva, provocará su ausencia en el banquillo para el crucial partido frente a Noruega programado para el viernes 26 de junio, partido en el que está en juego el liderato del Grupo I, luego de que tanto franceses como noruegos tienen seis puntos tras dos jornadas.

Guy Stéphan asumirá la dirección técnica

Ante la emergencia, los altos mandos del balompié francés reaccionaron con celeridad para reestructurar el organigrama deportivo de cara al cierre de la fase de grupos en el Estadio de Boston.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) informó mediante un comunicado oficial sobre la situación del entrenador: "Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos al encuentro Noruega-Francia ni estar presente en el banquillo el viernes para el último partido del Grupo I".

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien acompaña a la delegación en los Estados Unidos, ratificó que el histórico timonel confió la dirección del plantel a su cuerpo técnico institucional para no entorpecer la marcha deportiva en la justa de la FIFA.

Cronología de la transición en el banquillo galo:

Martes 23 de junio : Deschamps es notificado de la noticia y deja las instalaciones de entrenamiento en Massachusetts.

: Deschamps es notificado de la noticia y deja las instalaciones de entrenamiento en Massachusetts. Miércoles y jueves : El auxiliar técnico Guy Stéphan comandará las prácticas tácticas de los Bleus.

: El auxiliar técnico comandará las prácticas tácticas de los Viernes 26 de junio: Stéphan asumirá formalmente el rol de primer entrenador durante los 90 minutos ante la escuadra de Erling Haaland.

Impacto en el cierre del Grupo I

La lamentable noticia irrumpe en un momento donde la escuadra nacional, comandada en la cancha por Kylian Mbappé, busca amarrar el liderato de su sector con rumbo a los dieciseisavos de final. Aunque la clasificación matemática ya se encuentra asegurada tras hilvanar dos triunfos, el combinado requiere de una victoria o un empate frente a los nórdicos para consolidarse en la cima de la tabla.

El plantel buscará brindar una victoria a Didier Deschamps, quien registra 181 partidos dirigidos al frente de Francia con 118 victorias en su palmarés, viviendo las semanas finales de su gestión previo a su retiro anunciado al término de este torneo.