Ochoa se despide del Mundial: "Me voy vacío por haberle entregado todo a la selección"

En medio de un debate nacional sobre si una Copa del Mundo debe ser escenario de homenajes, Javier Aguirre saldó una deuda histórica. Con un contundente 2-0 a favor ante Chequia y la tribuna exigiendo su presencia, Guillermo "Memo" Ochoa ingresó al campo al minuto 75 para disputar sus últimos minutos mundialistas, portando con orgullo el parche Legacy de la FIFA por sus seis Copas del Mundo.

El marcador final cerró en un redondo 3-0, pero la verdadera historia se escribió en la portería mexicana donde un ídolo cumplió un sueño: jugar de nueva cuenta con la selección mexicana en la cancha del Estadio Ciudad de México, justo donde todo inició.

En declaraciones a TUDN tras el encuentro y después de haber sido cargado por todo el equipo como una muestra de respeto, así como haber sido arropado por su familia en la cancha, Memo Ochoa reflexionó sobre lo vivido durante casi 20 minutos en los que escuchó al público gritar su nombre.

"Hubo muchos años por la cabeza, muchas historias. Mi primer partido aquí en esta portería. Levantar trofeos aquí con mi club", dijo en referencia a su paso por el América.

La noche no solo marcaba el fin de su ciclo en el Mundial 2026, sino la culminación de un camino lleno de batallas: "Momentos con la selección de eliminatorias, momentos de mundiales. El cariño de la gente. Agradecido".

El calor de la familia y el precio del sacrificio

Tras fundirse en un emotivo abrazo con sus seres queridos en la cancha, el arquero reconoció el pilar que sostuvo su legendaria carrera. Al ser cuestionado sobre las palabras compartidas en ese íntimo momento, Ochoa no dudo en contestar.

"Gracias a ellos pude llegar a este sprint final. Muchos momentos de perseverancia, de sacrificio. Con el empuje de ellos, lo logré".

Guillermo Ochoa en el partido ante Chequia. Eduardo Jiménez

El guardameta no ocultó que mientras todos vieron el momento feliz, detrás hubo momentos complicados, críticas que llegaron de todos los frentes y, tiempo lejos de su familia, todo con el objetivo de lograr su sexto mundial.

"Sin su aliento no hubiera sido posible. Muchos momentos de soledad al final. No fue sencillo, pero valió la pena".

Con la frente en alto y el alma vacía

Para Memo, el idilio con la afición mexicana es un combustible que no se extingue y agradece cada momento en que fue recompensado con un aplauso: “lo tengo que compartir con ellos, con la gente. En todo momento, aquí en la calle, siempre me muestran cariño. Lo más bonito es que me voy con la cabeza en alto".

Guillermo Ochoa lanzado al aire por todos los seleccionados. Elizabeth Velazquez

Sabiendo que el futuro de la portería está en nuevas manos en Raúl Rangel para la ronda de 16vos de final, Ochoa consideró que otorgó lo último que le quedaba de su talento: "El equipo sigue, pero en lo personal vacío por haberle entregado toda la selección".