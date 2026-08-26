Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla EN VIVO: Juego 6 - Serie de Zona, LMB 2026

El partido entre los Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla de este miércoles 26 de agosto se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú, compromiso correspondiente al Juego 6 de la Serie de Zona en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol; síguelo completamente EN VIVO.

Los Pericos de Puebla lideran la serie 3 juegos a 2, por lo que la novena Escarlata se encuentra obligada al triunfo para obligar al séptimo compromiso.

Habrá lleno en el estadio Alfredo Harp Helú, recinto en la Ciudad de México que cuenta con capacidad para albergar a 20,062 aficionados: