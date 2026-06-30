El boom tricolor: México jugará en dos estadios a la vez; Houston abre el Shell Energy

Houston vivirá este martes una escena poco común. Mientras la Selección Mexicana dispute su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, otro estadio abrirá sus puertas a más de mil 600 kilómetros de distancia para seguir el encuentro como si también fuera sede del partido.

El Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS, se convertirá en una extensión del Mundial con la celebración de la Noche de México, una celebración organizada para responder a la enorme demanda de aficionados que buscan un lugar para ver al Tri.

La decisión llegó después de que el FIFA Fan Festival de Houston registrara una asistencia que ha superado todas las expectativas cada vez que juega la selección mexicana. La ciudad alberga una de las comunidades mexicanas más grandes de Estados Unidos, con más de 1.9 millones de habitantes de origen mexicano en su zona metropolitana, una población que ha convertido cada partido del Tri en una auténtica fiesta.

El Houston Dynamo ya había organizado reuniones para seguir los tres partidos de México en la fase de grupos. En conjunto, esos eventos reunieron a más de 45 mil personas, por lo que para el duelo de eliminación directa fue necesario habilitar un recinto de mayor capacidad y aumentar el número de pantallas gigantes.

Las puertas del Shell Energy Stadium abrirán dos horas antes del inicio del encuentro. La entrada general será gratuita mediante registro previo, aunque también habrá experiencias premium, incluidos palcos con precios cercanos a los 500 pesos mexicanos por persona y mil pesos en el campo.

Aunque el balón rodará en la capital mexicana, Houston volverá a sentirse como una sede mundialista. Por unas horas, el Tri tendrá dos estadios jugando el mismo partido al mismo tiempo.