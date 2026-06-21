Con César Ramos por delante; Habrá arbitraje mexicano en el Escocia vs Brasil

La recta final de la fase de grupos del Mundial 2026 se acerca. Con solo unos días por delante para que concluyan la primera ronda, la FIFA ha revelado las últimas designaciones arbitrales que definirán el destino de las selecciones en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final.

La expectativa crece en los estadios de Norteamérica, donde selecciones como Brasil y Escocia se juegan su permanencia en el torneo.

César Ramos Palazuelos es el favorito para ser el árbitro central en la Final del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Las designaciones de las últimas jornadas buscan garantizar imparcialidad y experiencia en duelos que pueden definir clasificados y eliminar a grandes favoritos.

Tripleta arbitral mexicana en el Escocia vs Brasil

Los árbitros mexicanos César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra han sido designados por la FIFA como la terna arbitral principal para el importante encuentro de la fase de grupos entre Escocia y Brasil.

Este partido, clave en el Grupo C, contará con la experiencia del silbante sinaloense Ramos como árbitro central, acompañado por sus compatriotas en las bandas.

Es un reconocimiento importante para el arbitraje tricolor en uno de los choques más importantes, ya que a ambas selecciones los separa un punto y podría ser el qué defina quién pasa de ronda.

César Arturo Ramos, con participaciones previas en los Mundiales de 2018 y 2022, sumará experiencia en su tercera Copa del Mundo. Los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra completan una terna consolidada que ha demostrado solvencia en el futbol internacional.

César Arturo Ramos en un partido de la Liga MX. Mexsport

¿Cómo le ha ido a los árbitros mexicanos en el Mundial?

Hasta el momento, el arbitraje mexicano ha tenido un desempeño sólido y positivo en la Copa del Mundo.

Con debut exitoso en partidos como Irán vs Nueva Zelanda, la terna liderada por Ramos Palazuelos ha recibido elogios por su autoridad, buen posicionamiento y manejo de situaciones complejas sin caer en controversias mayores.

La inclusión de figuras como Katia Itzel García en roles de cuarto árbitro también ha marcado un avance histórico. En general, los silbantes tricolores han mostrado preparación y adaptación, contribuyendo a que los partidos se desarrollen con fluidez y justicia.

Este buen paso del arbitraje mexicano fortalece el prestigio del futbol nacional y abre puertas para futuras designaciones en fases eliminatorias.