"Partido bravo, pero Pumas es favorito sobre el América": Miguel España 

La mesa está puesta para una épica eliminatoria ante un debilitado América. Aunque la Liguilla dicen como lugar común es "otro torneo", el liderato y la moral perfilan a los Pumas favoritos del clásico que arranca este domingo en el Estadio Banorte.

Sin embargo, el orgullo es un revulsivo al que América se podrá encomendar junto a las lecciones aprendidas de su derrota con Pumas en la fase regular (1-0).

Ya lo advirtió el técnico americanista André Jardine, "quien llegue al clásico sintiéndose favorito, ya lo tendrá perdido". Pero a esa filosofía se le une un emblema de Club Universidad, Miguel España.

"Es un partido bravo, pero han hecho una muy buena temporada regular (los Pumas)", señaló en entrevista el exmediocampista y líder en su tiempo con los felinos. "Nadie esperaba que fueran líderes".

Miguel España sabe perfectamente que la intensidad de los clásicos es inherente, pero a su vez los errores se vuelven ingredientes.

El exmediocampista en el Verano 2002 cometió un autogol ante las Águilas, en una serie semifinal. El duelo finalizó 2-1 a favor de los azulcremas, que posteriormente lograron el título.

Pero en la trayectoria de Miguel España hay otros capítulos de gozo sobre el americanismo. Fue líder en la victoria sobre las Águilas que permitió a los Pumas romper una mala racha y proclamarse campeón de la temporada 1990-1991; en ese certamen los universitarios también culminaron líderes.

Por ello, el Clausura 2026 y los Pumas de Efraín Juárez le brindan al eterno capitán las mejores sensaciones.

"Fueron de menos a más, cerraron bien y eso les da fuerza para pensar que van a venir cosas muy interesantes, pienso que son favoritos frente al América, pero los partidos hay que jugarlos”.

Pumas dejó de ser base de la Selección

Pero no todo es color auriazul radiante en estos Pumas. Los males del futbol mexicano se reflejan en protagonismo de extranjeros, cantera gris y por ende mínima presencia en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

“Si nos gustaría ver más jugadores del equipo en la Selección, pero algo está sucediendo, los tiempos cambian, el torneo no facilita a los entrenadores en meter jóvenes, tenemos muchos jugadores no nacidos en México y eso les pega a todos, pero claro, Pumas le ha costado", valoró Miguel España al recordar procesos históricos como el Mundial de México 1986, en que la base del Tricolor era Pumas.

Manuel Negrete junto a otros seleccionados de la Selección Mexicana de 1986 (Luis Flores, Miguel España, Javier Hernández, Félix Cruz, Fernando Quirarte), además de las exjugadoras Martha Coronado y Silvia Saragoza. Christian Mendoza/ Excélsior

En el histórico de enfrentamientos entre Pumas y América en eliminatorias la tendencia marca números positivos para el América con siete series ganadas por tres de club universidad.

"Esperemos que Efraín pueda estabilizar el equipo y le dé más jugadores a la Selección”, remató Miguel España.

América, el más golpeado por bajas

A esta llave de cuartos de final del torneo clausura 2026 el América llega debilitado por las lesiones, por lo que no cuenta con Raúl la 'Pantera' Zúñiga en la delantera, tampoco con el atacante Víctor Dávila ni con el guardameta Luis Ángel Malagón también son otras de las figuras que no terminan el torneo mientras que el defensa lateral Dagoberto Espinoza sigue en el aire su reaparición una vez que ya se integró a los trabajos grupales al superar una rotura de ligamento; la única baja de Pumas es Alan Medina por fractura.

Respecto a las ausencias por la anticipada concentración de la Selección Mexicana rumbo al mundial América y Pumas sufrirán por igual, con los llamados del defensa central Israel Reyes y del delantero Guillermo Martínez, respectivamente.