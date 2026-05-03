Brian Rodríguez es descartado de último minuto del América vs Pumas 

El América llegó con malas noticias al Estadio Banorte, para el duelo de cuartos de final contra los Pumas. En la lista de convocados de las Águilas, el uruguayo Brian Rodríguez fue descartado de último minuto.

Extraño movimiento técnico de André Jardine para uno de los duelos más importantes de la Liguilla. Incluso el volante charrúa viajó con el resto del equipo desde el hotel de concentración hacia el histórico Estadio Banorte, próximamente tres veces mundialista.

Posteriormente fue captado sobre la cancha del estadio platicando con staff del club, mientras sus compañeros realizaban ejercicios precompetitivos.

Según una fuente del club, es que el cuerpo técnico decidió "cuidar" al futbolista sudamericano por leves molestias físicas. Su lugar en el once inicial como volante por izquierda lo tomaría Alexis Gutiérrez o Isaías Violante.

En el Clausura 2026, Brian Rodríguez disputó 17 partidos, 14 como titular, con saldo de seis goles. De esos encuentros sí estuvo presente en el clásico capitalino del 21 de marzo, en el que jugó 75 minutos (la victoria fue para Club Universidad, por 1-0, en el Olímpico Universitario).

De esta manera, el América sigue con las alarmas encendidas por las lesiones y demás problemas físicos del plantel: Raúl Zúñiga, Víctor Dávila, Luis Ángel Malagón y Dagoberto Espinoza (bajas prolongadas). Mientras que Israel Reyes es otra de las ausencias, pero por ser llamado a la concentración mundialista de la Selección Mexicana.

A este clásico, los Pumas solamente llegan con una baja, la de Alan Medina por fractura.