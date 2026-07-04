Claudia Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana en su partido contra Inglaterra

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó un evento público de entrega de 32 viviendas del Bienestar, 307 escrituras y 562 constancias de finiquito en Morelia, Michoacán, para desear suerte a la Selección Mexicana de Futbol, en su encuentro de este domingo contra la escuadra de Inglaterra.

Tras asegurar que confía plenamente en el "equipazo" que tiene en su gabinete, para construir un millón 800 mil viviendas en todo el país, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Infonavit, Fovisste y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la titular del Poder Ejecutivo Federal se refirió al partido que enfrentará el equipo mexicano en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Son de primera, honestos, con una enorme convicción por la seguridad, la defensa y el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias a todas y a todos, ¡Qué viva Michoacán!, ¡Qué viva México!, y suerte a la selección para mañana", exclamó.

Antes, la Presidenta de la República puso tres ejemplos de los cambios profundos que se lograron con la llegada de la cuarta transformación de la vida pública de México, a partir de diciembre de 2018.

Destacó que el salario mínimo en la llamada época neoliberal que duró 36 años, era de dos mil 800 pesos y actualmente asciende a nueve mil 400 pesos.

Indicó que en esos 36 años sólo se hizo infraestructura para cuatro mil camas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "y ahora del 2018 a la fecha vamos a construir hospitales del IMSS equivalentes a 12 mil camas, el triple".

Además, señaló que antes se daban, con muchos requisitos, créditos impagables para viviendas chiquititas de 40 metros cuadrados, sin servicios y alejadas de la población, lo que provocó un grave problema de abandono, que todavía están resolviendo.

Yo todavía no me lo explico, que alguien pida 80 mil pesos de crédito, pague 300 mil pesos en 15 años y todavía deba un millón de pesos. Alguien que me explique eso. Una robadera, el diseño de créditos supuestamente para apoyar a las y los trabajadores, no era así, sino simple y sencillamente era para seguir ingresando al Infonavit a los desarrolladores inmobiliarios", subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que las viviendas del Bienestar que construye su gobierno son para las personas que menos tienen, que ganan entre uno y dos salarios mínimos, y el único requisito es que tengan trabajo.