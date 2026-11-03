Los Cubs se echan para atrás con Javier Assad

Los Cubs de Chicago rechazaron la opción de 3.3 millones de dólares que tenían sobre el contrato de Javier Assad para la temporada 2027, una decisión que abrió otro camino para definir el salario del lanzador mexicano.

El derecho tijuanense permaneció bajo control de la organización y podrá negociar un acuerdo o recurrir al arbitraje salarial. Por ello, el rechazo de la opción no lo convirtió en agente libre ni representó su salida del equipo.

La diferencia estuvo en el costo. Assad, quien tuvo un sueldo de 1.8 millones de dólares en 2026, cuenta con una proyección salarial de 2.3 millones para el próximo año mediante el arbitraje, aunque esa cantidad todavía no corresponde a un contrato firmado.

Los Cubs podrían reducir así en alrededor de un millón de dólares el compromiso que contemplaba la opción, siempre que el acuerdo final quede cerca de esa estimación.

Durante la temporada, Assad trabajó 94 entradas y un tercio, con una efectividad de 3.63, mientras alternó funciones como abridor y relevista. El mexicano también pasó parte del calendario con la sucursal de Triple A en Iowa, dentro de una campaña en la que su utilización dependió de las necesidades del cuerpo de lanzadores.

Su capacidad para cubrir distintos papeles le dio a Chicago una alternativa para completar la rotación o atender relevos de varias entradas. Sin embargo, Assad todavía deberá conocer cuál será su función para la próxima campaña.

El siguiente paso para el lanzador y los Cubs será resolver las condiciones económicas de su continuidad. Si ambas partes alcanzan un acuerdo, evitarán una audiencia de arbitraje; de lo contrario, el procedimiento permitirá establecer su remuneración.

Por ahora, Chicago descartó pagar los 3.3 millones de dólares previstos en la opción, pero conservó los derechos del tijuanense. El futuro inmediato de Assad siguió ligado a los Cubs, con el monto de su próximo contrato pendiente.