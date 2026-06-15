¿Cuántos técnicos han sido despedidos durante una Copa del Mundo?

La salida de Sabri Lamouchi de la selección de Túnez ya ocupa un lugar en la historia de las Copas del Mundo, aunque no precisamente por una hazaña deportiva.

Horas después de la goleada por 5-1 sufrida ante Suecia en el Estadio Monterrey, la Federación Tunecina decidió poner fin al proyecto del entrenador francés. La decisión convirtió a Lamouchi en el primer director técnico despedido después de dirigir apenas un partido mundialista, algo que no había ocurrido en casi un siglo de historia del torneo.

Los despidos durante una Copa del Mundo son poco frecuentes. Incluso en las selecciones que atraviesan crisis deportivas, lo habitual es esperar al menos el final de la fase de grupos antes de tomar decisiones drásticas. Sin embargo, existen algunos antecedentes de entrenadores que perdieron el cargo mientras el torneo seguía en marcha.

El caso más recordado ocurrió durante el Mundial de Francia 1998. Cha Bum-kun, considerado una de las mayores leyendas del futbol asiático, fue despedido por Corea del Sur después de una humillante derrota de 5-0 frente a los Países Bajos.

Los surcoreanos habían comenzado aquel torneo con una derrota de 3-1 frente a México, y la goleada sufrida en su segundo compromiso terminó por sentenciar el destino del entrenador. Cha Bum-kun no alcanzó a dirigir el último encuentro de la fase de grupos.

Ese mismo Mundial dejó otro caso célebre. Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo con Brasil en 1994, fue despedido por Arabia Saudita después de perder sus dos primeros partidos ante Dinamarca y Francia. El técnico brasileño fue relevado antes del cierre de la fase de grupos.

La propia Túnez también aparece en esta peculiar lista. Después de caer frente a Inglaterra y Colombia sin marcar un solo gol en Francia 1998, la federación africana decidió cesar a Henryk Kasperczak. El equipo disputó su último encuentro bajo las órdenes de Ali Selmi, quien asumió de manera interina.

Sin embargo, todos esos entrenadores compartían un detalle importante: alcanzaron a dirigir al menos dos encuentros mundialistas antes de ser despedidos.

Sabri Lamouchi ni siquiera llegó a esa cifra.

El francés había asumido el cargo en enero de este año con la misión de reconstruir una selección que buscaba recuperar protagonismo internacional. Su proyecto apostó por una renovación generacional que incluyó a jóvenes como Rayan Elloumi, Khalil Ayari y Raed Chikhaoui, pero los resultados nunca aparecieron.

El exentrenador de Costa de Marfil, Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City y Al Riyadh dirigió apenas cinco encuentros al frente de Túnez. Su balance fue de una victoria, un empate y tres derrotas. El único triunfo llegó en marzo, cuando venció 1-0 a Haití.

Las señales de alarma habían aparecido incluso antes del Mundial. El pasado 6 de junio, Bélgica goleó 5-0 a los tunecinos en un partido amistoso de preparación. Apenas ocho días más tarde, Suecia volvió a marcarles cinco goles en Monterrey y terminó por derrumbar cualquier margen de confianza.

La derrota ante los escandinavos no solo dejó a Túnez en el fondo del Grupo F, también provocó una decisión histórica.

Porque si otros entrenadores fueron despedidos durante una Copa del Mundo, ninguno había sido cesado tan rápido como Sabri Lamouchi, cuya aventura mundialista terminó después de apenas 90 minutos.