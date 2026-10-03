Croacia llena el estadio con niños para evitar las gradas vacías ante Inglaterra

La Selección Nacional de Croacia recibió una goleada 7-0 ante Inglaterra este sábado en el Stadion HNK Rijeka, pero el partido también destacó por la manera en que el conjunto local sorteó una sanción que le impedía contar con público general en las gradas.

La Federación de Croacia permitió el ingreso de cerca de seis mil niños provenientes de escuelas de futbol de diferentes partes del país. De esta manera, el estadio pudo tener aficionados durante el encuentro pese a la medida impuesta por la UEFA.

La sanción prohibía la venta de localidades y el acceso del público general, pero los estatutos del organismo europeo contemplaban una excepción para que niños de escuelas de futbol ingresaran gratuitamente, siempre bajo la supervisión correspondiente.

El Stadion HNK Rijeka tiene capacidad para poco más de ocho mil personas, por lo que los menores ocuparon aproximadamente dos terceras partes del inmueble durante el partido frente a los Tres Leones.

La UEFA permite que, en un partido de sanción, las entradas sean regalados a niños de escuelas de futbol. REUTERS

Cerca de 70 autobuses llegaron al estadio

El operativo implicó el traslado de jóvenes desde distintas partes de Croacia. Según información de medios europeos, cerca de 70 autobuses llegaron al inmueble con niños pertenecientes a escuelas de futbol para presenciar el encuentro de la selección.

Además del ingreso gratuito, los grupos tuvieron que cumplir con los protocolos establecidos para su supervisión. Cada conjunto de 15 niños debía estar acompañado por un adulto durante su estancia en el estadio.

Así, la federación consiguió que una parte importante de las localidades estuviera ocupada a pesar de que Croacia debía disputar el encuentro sin público como consecuencia de la sanción. La presencia de los menores permitió que el equipo nacional tuviera apoyo desde las tribunas.

Sin embargo, el respaldo desde las gradas no evitó el resultado adverso. Inglaterra se impuso 7-0 en el Stadion HNK Rijeka.

Con el apoyo de los niños, Croacia no jugó a puerta cerrada. REUTERS

¿Por qué Croacia debía jugar sin público?

La sanción tiene su origen en los cuartos de final de la pasada edición de la UEFA Nations League. En aquella instancia, Francia recibió a Croacia en el Stade de France y consiguió avanzar después de imponerse en la tanda de penales.

Durante ese encuentro, aficionados croatas protagonizaron disturbios en las gradas. La situación derivó en una sanción para la Federación Croata de Futbol, que incluyó una multa económica y dos partidos sin público.

El primero de esos encuentros correspondió a la visita de Croacia a República Checa, donde la selección no contó con aficionados que realizaran el viaje para apoyarla. El segundo fue el duelo de este sábado ante Inglaterra.