México buscará su primera medalla en Dakar 2026 ante Kenia en Baseball5

La Selección Mexicana de Baseball5 disputará este martes 3 de noviembre el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, frente a Kenia. El equipo nacional buscará subir al podio después de perder 2-1 ante China Taipéi en las semifinales.

El encuentro por el tercer lugar tendrá un antecedente directo en la fase de grupos, cuando Kenia venció 2-0 a México. Ambos equipos tendrán ahora una nueva oportunidad de enfrentarse, con una medalla en juego en la primera participación de esta disciplina dentro del programa de la justa juvenil.

La jornada también definirá al campeón del torneo, con Cuba y China Taipéi como protagonistas de la final. Los demás encuentros servirán para establecer las posiciones del quinto al octavo lugar.

El camino de México hasta el partido por el bronce

El representativo mexicano terminó en la segunda posición de su grupo después de conseguir dos victorias y sufrir una derrota. Su participación comenzó con un triunfo por 2-1 ante Siria, pero posteriormente perdió 2-0 frente a Kenia, resultado que marcó su único tropiezo en esa etapa.

México cerró la ronda inicial con una victoria de 2-0 sobre Francia, resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase. En los cuartos de final enfrentó a Turquía, tercer lugar del Grupo A, y consiguió el pase a semifinales tras imponerse también por 2-0.

En esa instancia se encontró con China Taipéi, equipo que terminó por imponerse 2-1 y dejó a los mexicanos sin posibilidades de disputar el oro. La derrota envió al conjunto nacional al partido por el tercer puesto, donde tendrá que buscar la revancha ante Kenia.

La programación de la última jornada contempla otros tres encuentros:

Cuba vs. China Taipéi: final por la medalla de oro.

Francia vs. Turquía: partido por el quinto y sexto lugar.

Siria vs. Senegal: encuentro por el séptimo y octavo puesto.

¿Cómo se juega el Baseball5?

El Baseball5 debuta en el programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud durante Dakar 2026. Esta modalidad busca hacer más accesible el beisbol y el softbol mediante una versión que puede practicarse en distintos espacios y requiere menos equipamiento.

Los equipos son mixtos y están conformados por ocho integrantes: cuatro mujeres y cuatro hombres. Durante los partidos deben participar cinco jugadores en el campo, distribuidos en una combinación de tres mujeres y dos hombres, o tres hombres y dos mujeres.

A diferencia del beisbol tradicional, no se utilizan bates ni guantes. La pelota de goma se golpea directamente con la mano y los participantes también deben atraparla sin utilizar otro tipo de equipo.

Los encuentros se disputan a cinco entradas, una característica que permite reducir su duración. Con este formato, la disciplina busca acercar el deporte a más participantes y ofrecer una competencia dinámica dentro del calendario olímpico juvenil.