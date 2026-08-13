Cruz Azul vs. Chicago Fire EN VIVO: La Máquina se juega el pase a cuartos de final en Leagues Cup

primer tiempo

45+3' En 45 minutos, el partido se encuentra igualado, pero las ocasiones de mayor peligro son de la Máquina sin concretar el peligro. El sitio oficial de la Leagues Cup pone el empate como el resultado más probable.

45' El cuarto oficial dice que se juegan tres minutos más en este partido.

43' Cambio obligado para Cruz Azul tras la lesión de Piovi. Entra: Luka Romero

​Sale: Gonzalo Piovi

41' Gonzalo Piovi es atendido por el cuerpo médico de Cruz Azul y sale caminando de la cancha.

41' La señal muestra a Joel Huiqui analizando sus opciones en una tablet.

40' Paradela mueve de esquina, pero la Máquina no encuentra espacios.

39' Cabezazo del Toro Fernández que se va muy desviado. Nuevo tiro de esquina.

31' Puso Dithejane es el primer amonestado para Chicago Fire.

28' Jack Elliott dispara, pero Kevin Mier ataja.

24' Omar Campos intenta, pero cae en fuera de juego.

19' Robert Lewandowski remata de cabeza en el corazón del área, pero se va desviada.

17' Willer Ditta es el primer amonestado del partido.

10' Joel Huiqui es quien dirige a la Máquina Celeste.

8' G. Berhalter, exentrenador de la Selección Nacional de México, dirige a Chicago Fire.

5' Para este partido, Cruz Azul arranca con un mayor porcentaje en la probabilidad de victoria. Cruz Azul: 41%

​Empate: 28%

​Chicago Fire: 32%

3' El cuerpo arbitral de hoy: Árbitro: Pierre-Luc Lauziere Asistente 1: Stefan Tanaka-Freundt Asistente 2: Gerard-Kader Lebuis Cuarto oficial: Steven Madrigal VAR:Lukasz Szpala AVAR:Daniel Radford

1' Cruz Azul mueve la pelota y los primeros 45 minutos ya están en juego en el Toyota Park.

- Chicago Fire salta con el siguiente 11:

- El 11 con el que salta el Cruz Azul para jugarse el pase en Leagues Cup.