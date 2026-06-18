El gol que toda la vida soñó Luis Romo

Su quinto gol con la Selección Mexicana llegó en el mejor momento, en su debut en una Copa del Mundo. Luis Romo se marcha soñado del Estadio Guadalajara, también su casa con las Chivas.

“Toda mi vida (lo soñé), este era mi quinto gol. Me toca debutar y hay que disfrutarlo mucho, cuando cumples un objetivo, por más que lo sueñes a veces no puede ser, pero siempre creí en mí y los sueños los debes perseguir. Siempre soñamos en grande”, expresó el mediocampista.

México se fue en ventaja sobre Corea del Sur al minuto 49, con el gol de Romo. Sin embargo, el futbolista advierte que el camino es largo.

“Todavía nos falta un partido por afrontar y el siguiente vamos a salir de esta manera”.

Con la primera visita en la historia de la Selección Mexicana para un duelo mundialista en tierras tapatías, Luis Romo quedó impresionado por la respuesta del público.

“Nuestra gente está muy conectada, es lindo verlos alentarnos desde el entrenamiento”.

Luis Romo celebra su gol con el que México le ganó a Corea del Sur Héctor López

Respecto a los sentimientos negativos que se han acarreado en procesos anteriores, Luis Romo consideró que la reconciliación es un hecho en el Mundial 2026.

“Creo que lo estamos haciendo bien y qué mejor que hacer historia y dejar nuestro nombre ahí y espero poder cerrar la fase de grupos con una victoria”.

De igual modo, el futbolista del Guadalajara dio prioridad a lo colectivo con el Tricolor, por lo que el mérito de la segunda victoria en el Mundial 2026 lo reparte.

"Es el objetivo, ir paso a paso, no perder el piso y seguir trabajando, lo que más destacamos es que el grupo está unido. Fue un partido en donde vivimos muchas emociones con un equipo lleno de jugadores que presionan, pero contentos por haber conseguido el objetivo”.

Sobre la elección de Javier Aguirre por su talento, Romo añadió que:

“Fueron muchas cosas, la calidad sale, al final de cuentas sé que estoy fuerte, tengo un grupo espectacular, tenemos entrega, todo es muy claro, es partido a partido, no hablar de más, en la cancha hay que partirnos el alma y seguir”.