Prensa internacional reacciona al boleto de México a dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre ya es noticia internacional luego de que se convirtió en el primer equipo en avanzar a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, esto tras ganar 1-0 a su similar de Corea del Sur para asegurar seis puntos, una cantidad que al menos le garantiza la segunda posición.

El éxito de México ya ha dado la vuelta al mundo y diversos medios de comunicación globales ya destacan que el Tricolor esté en la siguiente fase, algo que se esperaba desde que se conoció el grupo y, también, apelando a que la selección ha tenido papeles destacados en las dos ocasiones pasadas en que recibió la Copa del Mundo de la FIFA en 1970 y 1986.

Lo que dicen los medios internacionales de la calificación de México en el Mundial 2026

La cadena FOX Sports, dueña de los derechos de transmisión en inglés en Estados Unidos, posteó una imagen con la leyenda:

“Los anfitriones avanzan… Con la victoria ante Corea del Sur, México se asegura el primer puesto del Grupo A y avanza a los dieciseisavos de final”.

La BBC, uno de los medios más importantes de Europa y líder en Reino Unido expuso:

“¡México avanza a los octavos de final del Mundial! Los coanfitriones vencieron a Corea del Sur 1-0 gracias al gol de Luis Romo”.

En Estados Unidos, The Athletic, que es parte del grupo del New York Times, escribió:

“México, coanfitrión del torneo, es el primer equipo en asegurar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, tras derrotar a Corea del Sur por 1-0 y ganar el Grupo A”.

El medio americano expresó esto aunque, cabe destacar, aún hay una posibilidad matemática de no salir con el liderato del sector, pero depende de una diversa combinación de resultados.

La Gazzetta dello Sport, uno de los medios deportivos más antiguos del mundo, tituló en su portada de la web:

“¡México, fiesta! El gol de Romo (¡pero qué error de Kim!) los lleva a los dieciseisavos de final”.

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre escribió historia siendo la primera ocasión que el equipo gana sus primeros dos juegos sin recibir un solo gol.