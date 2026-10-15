¡El precio de hacer trampa! Tenista recibe castigo de 24 años

Stefan Milićević tendrá que esperar hasta 2050 para volver al tenis. El jugador serbio recibió una suspensión de 24 años por su participación en una red de corrupción que incluyó el amaño de partidos y el reclutamiento de otros profesionales para manipular encuentros.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) también le impuso una multa de 70 mil dólares por las infracciones cometidas entre 2022 y 2024, periodo en el que se concentraron los hechos investigados.

El serbio, de 29 años, fue señalado por arreglar seis partidos, incluidos cinco en los que participó, e intentar hacer lo mismo con otros seis. El expediente también involucró su intervención para que otros jugadores se sumaran a las prácticas de corrupción.

Milićević alcanzó su mejor posición en el ranking mundial en agosto de 2014, cuando ocupó el puesto 1338. Ahora, el castigo lo mantendrá apartado de la actividad oficial hasta que tenga alrededor de 53 años.

Una red que involucró a otros tenistas

La investigación estableció que Milićević reclutó a varios jugadores profesionales como parte de una red de corrupción, lo que derivó en que otros tenistas amañaran encuentros durante el mismo periodo.

La ITIA buscó que el jugador respondiera a los señalamientos y colaborara con las pesquisas. Sin embargo, el serbio no participó ni cooperó, pese a los siete intentos del organismo para contactarlo mediante distintos canales.

Milićević recibió el 24 de septiembre de 2026 la notificación formal de las infracciones graves que se le atribuían. El jugador tampoco respondió a ese procedimiento.

La sanción entró en vigor el 9 de octubre de 2026, conforme a las reglas y los lineamientos disciplinarios de la agencia, y finalizará el 8 de octubre de 2050.

Tampoco podrá entrenar ni asistir a torneos

El castigo no se limita a impedir que el serbio dispute partidos. Durante los 24 años de suspensión, Milićević tampoco podrá entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por los organismos del tenis incluidos en la resolución.

La prohibición abarca los torneos de la ATP, la WTA, los Grand Slams y las federaciones nacionales, por lo que su exclusión se extiende a los principales espacios oficiales de este deporte.

El serbio quedó así apartado de la competencia y de los entrenamientos en esos eventos, con una sanción que se prolongará durante prácticamente toda la vida deportiva que podía tener por delante.