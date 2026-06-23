VIDEO: Fiebre vikinga: Niños imitan la espectacular celebración de Noruega en el Mundial

La celebración de los noruegos por sus éxitos en el Mundial 2026 se ha vuelto viral, no solo en Estados Unidos donde han acaparado las redes sociales por las imágenes que ofrecen en las gradas, sino también por los lugares poco convencionales en que aparecen y, ahora, ese fenómeno se extendió a una escuela en el país escandinavo.

En unas imágenes en redes sociales se observa a un grupo de niños, que se encuentran en los primeros años de su educación, haciendo la celebración vikinga mientras observan la imagen de la Selección de Noruega realizando el festejo en Nueva Jersey, luego de haber derrotado a Senegal por 3-2 asegurando su avance a los dieciseisavos de final en el Grupo I.

Tras avanzar a la siguiente ronda al vencer 3-2 a Senegal, figuras de la talla de Erling Haaland y Martin Odegaard se arrodillaron en el césped para remar junto a su afición, consolidando uno de los fenómenos visuales más espectaculares del torneo.

Las imágenes de los niños se han hecho virales, no solo por la forma en que imitan el movimiento vikingo, sino también porque su maestra los anima a hacerlo.

¿Por qué la Selección de Noruega celebra como vikingos en el Mundial 2026?

El regreso de Noruega a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia no solo ha destacado por su competitividad en la cancha, sino por cautivar al planeta entero con la "Viking Row" (la fila vikinga). Este ritual consiste en que miles de aficionados se sientan en las tribunas para moverse hacia adelante y hacia atrás de forma sincronizada, simulando que reman en un barco de guerra antiguo, todo al ritmo de un tambor constante y bajo el grito colectivo de "¡Ro!" (palabra noruega para remar).

Erling Braut Haaland encabeza el viking row de la selección noruega después de su victoria ante Senegal. AFP

Aunque parece una tradición milenaria, el festejo nació en 2025 gracias a Ole Froystad, coordinador de la barra oficial, quien buscaba darle una identidad única al país en las tribunas.

El festejo no solo se ha hecho presente en el estadio, sino también en zonas tan icónicas de Estados Unidos como Times Square.