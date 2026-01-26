Cinco campeones del mundo se reúnen para una foto única de cara al Mundial 2026 

A unos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la marca de juguetes Lego ha lanzado una foto especial que reúne a cinco leyendas del futbol, todos en torno al trofeo que alguna vez han levantado y que, ahora, ha generado mayor expectación entre los coleccionistas de una marca danesa.

Lego presentó en sus redes sociales una fotografía donde se encuentran Iker Casillas, Roberto Carlos, Marco Materazzi, Sami Khedira y Cafu, todos ellos besando el trofeo que se otorga al ganador de la cita de cada cuatro años, pero que ahora está representada por una figura creada por bloques.

La imagen ha sido comentada por diversos jugadores, pero también por fanáticos quienes aplauden la imagen hasta aquellos que han dicho que, dada la posición y la imagen puede generar memes para ser usados en redes sociales.

¿Cómo comprar el trofeo de la Copa del Mundo 2026 y cuánto costará?

Lego aún no pone a la venta la réplica de la Copa del Mundo 2026 a nivel global. Su salida se dará en el mes de marzo y constará de 2,842 piezas para armar.

La forma de adquirirlo es a través de la preventa que realiza la empresa en su página oficial en México. Es necesario registrarse y realizar la compra del producto. Una vez adquirido se enviará un correo de confirmación y, posteriormente, la fecha de entrega.

El costo es de 4,799 pesos en la tienda oficial y su venta estará limitada a solo tres piezas por cliente registrado.

En caso de no adquirir la preventa se podrá asistir a una de las diferentes tiendas físicas ubicadas en las principales plazas de México, aunque su existencia dependerá de las unidades que sean entregadas a cada establecimiento.