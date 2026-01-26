F1 usa policía y blinda los test de Barcelona 2026 ante filtraciones

El circuito de Barcelona está tomando todas las medidas para evitar que más información se filtre a las redes sociales sobre los cinco días de pruebas privadas que se han organizado en el trazado con 10 equipos de la Fórmula 1, sesiones que no se encuentran abiertas al público.

F1 avisó a finales del año pasado que de cara al estreno del reglamento 2026 permitiría que los equipos tuvieran pruebas privadas en España iniciando el 26 de enero y finalizando el 30 de enero. Estos test no son organizados por la categoría por lo que cada equipo debía realizar sus propios arreglos para ocupar la pista.

Además, las pruebas están limitadas. Cada equipo solo puede rodar en tres días seleccionados de los cinco posibles y con un solo coche. En realidad, estos test se están organizando para que los equipos puedan resolver los detalles técnicos en caso de fallas ante uno de los mayores cambios reglamentarios en la historia, comparables al 2014 cuando se estrenaron los motores híbridos y hubo dificultades en las primeras jornadas.

La organización del circuito español tomó medidas para alejar a los curiosos enviando policías a las zonas cercanas al circuito, como colinas altas desde las cuales se podían tomar fotografías durante la mañana, para retirar a las personas. Además, el sistema de cronometraje particular de la pista, que durante las primeras horas ofreció tiempos, ha sido cortado para el exterior.

Junto a ello se han cerrado caminos alrededor de la pista y cortado el paso a toda persona que no tenga que realizar trabajo con los equipos o con el trazado.

La F1 quiere evitar imágenes de fallas constantes de los monoplazas como sucedió en 2014, pero incluso para los primeros test oficiales en febrero en Bahréin ya han anunciado que no transmitirán todas las sesiones, sino solo la última hora, esto para editar y evitar que imágenes de fallas salgan a la luz.