¡Chivas, el salvador de México! Club que aporta más goles en Mundiales

El Estadio de Guadalajara y todo el país explotaron de alegría con el triunfo 1-0 de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur.

El gol de Luis Romo desató un ambiente de euforia: fanáticos en las calles, cánticos en los fan fest y un suspiro de alivio generalizado.

Luis Romo celebra su gol con el que México le ganó a Corea del Sur Héctor López

México sumó tres puntos clave, aseguró el liderato del Grupo A y clasificó a los dieciseisavos de final, reviviendo la ilusión tricolor en un Mundial.

El Rebaño Sagrado celebra un hito histórico.

Más allá del triunfo, el tanto de Luis Romo no sólo impulsó a México, sino que elevó el legado de las Chivas.

El mediocampista rojiblanco se convirtió en el jugador número 13 del club en anotar con la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, consolidando al Guadalajara como el equipo de la Liga MX que más goles ha aportado al Tri en la historia de los Mundiales.

Chivas lidera con claridad este ranking gracias a figuras históricas como Tomás Balcázar, Isidoro Díaz, Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Omar Bravo, Javier Hernández y ahora Romo, entre otros.

Ningún otro club mexicano se acerca a esa cifra, lo que resalta el profundo vínculo del Rebaño con la Selección en las citas mundialistas.

En segundo lugar aparecen dos clubes: Necaxa y América con 7 goles, pero lejos del dominio chiva.

A pesar de que el Guadalajara entró, por varios años, en una gran crisis futbolística, está estadística resalta la importancia de las Chivas a nivel selección.

Luis Romo el anotador del gol del triunfo Héctor López

Clubes mexicanos que más han contribuido con goles en Mundiales