Chivas se refuerza con la llegada de Jordan Carrillo; así será su millonario contrato

A un día de iniciar el Mundial 2026 y mientras toda la atención se encuentra en el partido entre México y Sudáfrica; el club Guadalajara ha dado un golpe en las contrataciones con una pieza clave rumbo al torneo Apertura 2026 con la contratación de Jordan Carrillo.

Diversas fuentes señalan que la directiva rojiblanca concretó un acuerdo definitivo para incorporar a sus filas al atacante mexicano Jordan Carrillo, un jugador solicitado directamente por el director técnico Gabriel Milito.

La negociación llegó a buen puerto gracias a un trato directo entre Chivas y la dirigencia de Santos Laguna, club dueño de la carta del futbolista. Carrillo había estado con los Pumas de la UNAM en calidad de préstamo, sin opción a compra y fue parte del equipo que alcanzó la final ante Cruz Azul en el torneo pasado.

El desempeño de Carrillo fue cuestionado en el inicio, aunque conforme avanzó su tiempo en la escuadra de los Pumas logró consolidarse con el cuadro de la UNAM.

La decisión de tomar a Jordan Carrillo está enfocada en darle las mejores herramientas a Milito en la búsqueda de la 13 luego de haber sido eliminados en la ronda de semifinales en el torneo pasado.

Fuentes cercanas a Pumas han señalado que el jugador ya no regresará a la institución y no cumplirá con el plazo restante del préstamo de seis meses, por lo que su traslado será inmediato a Chivas. La escuadra felina estaba buscando la forma de convencer a Santos de la opción de venta.

El equipo tendrá su primer partido ante Toluca el 18 de julio en la jornada 1 del Apertura 2026 en el Estadio Akron.

Cómo será el contrato de Jordan Carrillo con Chivas

Aunque aún no existe información oficial, el periodista César Luis Merlo señaló en un posteo que el acuerdo está cerrado y tendría una duración de cuatro años con el equipo propiedad de Amaury Vergara.

En cuanto al tema económico, Carrillo habría firmado por cinco millones de dólares.