Pumas y Cruz Azul presentan dorsales especiales por el Día de Muertos

Pumas y Cruz Azul presentaron diseños especiales para los números de sus camisetas con motivo del Día de Muertos, en el marco de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los lanzamientos forman parte de las actividades que distintos clubes han preparado durante el fin de semana de Halloween y Día de Muertos. Ambos equipos incorporaron elementos alusivos a la tradición mexicana, aunque con propuestas gráficas diferentes.

Pumas utilizará dorsales con calaveras ante Puebla

Los números que portará Pumas en su encuentro frente al Puebla tendrán una combinación de colores dorados y morados. El diseño presenta un contorno dorado y un relleno morado, acompañado por calaveras de distintos colores que hacen referencia a la celebración mexicana.

La propuesta estará presente en un partido oficial, aunque el club no ha anunciado que los dorsales se comercialicen. De esta manera, los aficionados podrán ver el diseño especial durante el compromiso correspondiente a la fecha 15 del campeonato.

No es la primera ocasión en que el conjunto universitario se suma a esta celebración mediante sus uniformes. En los últimos años, el equipo azul y oro ha presentado números conmemorativos relacionados con el Día de Muertos.

Cruz Azul anuncia la venta de sus números conmemorativos

Cruz Azul, por su parte, confirmó el lanzamiento de sus dorsales especiales a través de sus redes sociales. A diferencia de Pumas, la institución celeste anunció su comercialización y estableció dos puntos para que los aficionados puedan adquirirlos.

Los números estarán disponibles en la tienda del club ubicada en La Noria y también se ofrecerán en el Estadio Banorte durante el partido contra León, programado para el próximo domingo.

El diseño de la Máquina utiliza números blancos con elementos gráficos relacionados con el Día de Muertos. Entre sus detalles destaca una calavera con adornos en rojo y azul, además de una vela incorporada en los dorsales que tienen dos cifras.

Aunque el equipo confirmó la venta de estos artículos, no anunció oficialmente si los futbolistas utilizarán los números durante el encuentro ante León. La posibilidad permanece abierta, pues otros clubes han acompañado este tipo de lanzamientos con su presencia en partidos oficiales.

La Jornada 15 tendrá así un componente conmemorativo durante el fin de semana de las celebraciones.