Chivas en pretemporada, pero con bajas; Érick Gutiérrez, cerca de salir

Con la llegada oficial de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, el Guadalajara ha dado inicio formal a su pretemporada de cara al Apertura 2026.

Los dos jugadores ya se integraron a los trabajos bajo las órdenes de Gabriel Milito, sumando calidad y experiencia al plantel rojiblanco en un mercado de fichajes que busca fortalecer el mediocampo y el ataque.

La lesión de Guti en el Clásico Nacional Mexsport

Sin embargo, mientras el equipo se prepara en Isla Navidad, Colima, una posible baja podría alterar los planes. Érick Gutiérrez, quien no entra en los planes del técnico argentino, estaría cerca de abandonar el Rebaño.

Érick Gutiérrez apunta a Santos Laguna

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre Chivas y Santos Laguna por Érick Gutiérrez están muy avanzadas.

La operación por el mexicano se perfila como un préstamo por un año con opción a compra, una fórmula que parece convenir a ambas partes.

Guti habría aceptado las condiciones propuestas por los Guerreros, club que busca reforzar su mediocampo tras algunos movimientos recientes.

En Chivas, la directiva de Amaury Vergara estaría dispuesta a desprenderse del jugador, quien cuenta con uno de los salarios más altos del plantel y no ha tenido minutos relevantes recientemente.

A falta de detalles finales y la firma oficial, todo indica que Érick podría ser anunciado pronto como nuevo elemento de Santos Laguna. Esta salida liberaría un cupo y masa salarial en Guadalajara, permitiendo al equipo enfocarse en los planes de Milito con los recientes refuerzos.

Erick Gutierrez en un partido con Chivas Mexsport

Érick Gutiérrez, de capitán de Chivas a jugar en básicas

Érick Gutiérrez llegó a Chivas como un fichaje de peso, procedente del PSV Eindhoven, con experiencia en Europa y la Selección Mexicana. Desde su debut, se consolidó rápidamente como un elemento clave en el mediocampo, aportando equilibrio, distribución y liderazgo.

Su importancia creció al punto de portar el gafete de capitán en varios partidos, fue titular indiscutible bajo diferentes entrenadores, sin embargo, todo cambió drásticamente con la llegada de Gabriel Milito.

Una lesión muscular sufrida en el Clásico Nacional del Apertura 2025 marcó el punto de inflexión. Tras recuperarse, Gutiérrez perdió su lugar en el once inicial y fue relegado a la banca, acumulando pocos minutos como suplente.

En el Clausura 2026, la situación empeoró: Milito no lo consideró en sus planes y el jugador terminó entrenando con el Tapatío, el equipo filial de Chivas.

Esta salida en puerta representa el cierre de un ciclo irregular para Gutiérrez en el Rebaño, donde brilló en un inicio pero no logró mantener su rol protagónico ante el cambio de proyecto.