Chivas le pica el orgullo a Inglaterra con posteo viral

Chivas le “picó el orgullo” a Inglaterra con un posteo viral previo al duelo contra la Selección Mexicana en los Octavos de final del Mundial 2026, donde sus cinco seleccionados los caracterizó al estilo The Beatles. Por su parte, los aficionados le agregaron otros ingredientes, aunque también recordaron la campaña de “nada de inglés”.

“All you need is... ¡APOYAR A MÉXICO!”, comenzó Chivas la publicación en redes sociales, con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando ‘La Hormiga’ González, caracterizados con los peinados de la banda británica y un fondo parecido al de sus discos.

“¡Que la Banda Tricolor salga al escenario y deje el alma por ese pase a Cuartos de Final! ¡VIVA MÉXICO, Ca…!”, añadió en su publicación.

El posteo fue viral que la misma cuenta de la Selección Mexicana le entró a los comentarios: #SomosMéxico.

LA REACCIÓN DE LOS AFICIONADOS TRAS LA PUBLICACIÓN DE CHIVAS:

“JAJAJAJA El único que da la pinta bien es Brian. Ando viendo a Paul McCartney”.

“Mi psicólogo: El Ringo Alvarado no existe”.

“Pensé que el Piojo era Howard el de Big Bang Theory”.

“Brian McCartney”.

“La Hormiga se parece al Shaggy Martinez”.

“Hormiga literalmente es George Harrison”.

“Brian hace un buen Paul McCartney y Hormiga hace un buen George Harrison”.

“Mi tío el que no entendió que nada de inglés hasta el lunes Estamos apoyando a nuestra selección mexicana Ud se hacen los chistosos por eso los eliminan en liguilla”.