Del Rebaño a La Noria: los campeones con ambas escuadras

Dos de los equipos con mayor arrastre nacional se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, en la última jornada de la fase regular, donde se definirá quién será el líder del Apertura 2026. Por ello, resulta inevitable recordar a los futbolistas que han levantado el título con ambas escuadras, entre los que destacan algunos casos e historias particulares.

Entre los más destacados se encuentra el mediocampista mexicano Benjamín Galindo, quien se coronó en su año de debut con el Rebaño Sagrado, durante la temporada 1986-1987. Aquel campeonato puso fin a una sequía de 17 años sin títulos para Chivas.

Lo curioso es que el Guadalajara derrotó precisamente a Cruz Azul en aquella final. Además, fue el primer campeonato rojiblanco en la era de las liguillas, sistema de competencia implementado en 1970. Aquella campaña estuvo marcada por el dominio de Chivas, que terminó como líder general con 55 puntos, fue la mejor ofensiva y defensiva, y acumuló 15 partidos consecutivos sin derrota.

Años más tarde, protagonista de una de las finales más recordadas de Cruz Azul: la del Invierno 1997

Aquel campeonato marcó un punto de inflexión en la historia celeste, pues después de conseguirlo, el equipo tardó 22 años en volver a coronarse en el máximo circuito del futbol mexicano.

En aquella final, Benjamín Galindo fue una de las piezas clave para que La Máquina derrotara al León. En el partido de ida marcó el gol de la victoria, con el que los cementeros llegaron con ventaja al estadio Nou Camp. Finalmente, con un tanto de Carlos Hermosillo, Cruz Azul conquistó su octava estrella y se convirtió en el segundo equipo más ganador del futbol mexicano, solo por detrás del América, que entonces tenía 10 títulos.

Otro de los protagonistas con ambas instituciones fue Guillermo ‘Wendy’ Mendizábal, quien consiguió dos títulos de Liga con Cruz Azul entre 1978 y 1980. Sin embargo, seis años después formó parte del plantel de Chivas que se coronó en la temporada 1986-1987, donde compartió equipo con Benjamín Galindo, también campeón con ambos clubes.

Wendy Mendizabal fue capitán en el bicampeonato de Cruz Azul. Redes Sociales: LosdeAzul

El último campeón de liga con ambos equipos

Uno de los casos más llamativos de la era moderna del futbol mexicano es el de Orbelín Pineda, quien se coronó con los cementeros durante el torneo Guardianes 2021. Cruz Azul derrotó a Santos en la final por marcador global de 2-1, poniendo fin a una espera de 22 años sin títulos de liga. Sin embargo, años antes, el mediocampista había sido una pieza importante en el esquema de Matías Almeyda con el Guadalajara, equipo que derrotó a Tigres por el mismo marcador global para conquistar el Clausura 2017.

Orbelín Pineda fue un estandarte para ambas instituciones. Mexsport

Los campeones internacionales o de Copa

Así como hay futbolistas que conquistaron títulos de liga con ambas instituciones, también hay quienes lo consiguieron en competencias internacionales y en el extinto torneo de Copa MX.

Entre los casos más destacados figura Israel Castro, canterano de Pumas y multicampeón con los universitarios, quien también ganó la Copa MX con Cruz Azul en 2013 y repitió el logro con Chivas en el Apertura 2015.

Un caso similar es el de Marco Fabián, quien conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF con Cruz Azul y también formó parte del Guadalajara que derrotó por 1-0 al León de Juan Antonio Pizzi para levantar la Copa MX.

Jair Pereira también celebró títulos con ambos clubes: ganó la Copa MX con Cruz Azul en 2013 y, posteriormente, con Chivas formó parte del equipo dirigido por Matías Almeyda que consiguió cinco campeonatos, entre ellos la Liga MX de 2017 y la Concachampions de 2018.