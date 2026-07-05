Sí hubo serenata para Inglaterra… aunque el operativo evitó que fuera como la de Ecuador

Cuando todo apuntaba a que Inglaterra había librado la tradicional serenata previa a enfrentar a México, la calma terminó poco después de la 01:00 horas. Un grupo de alrededor de 45 aficionados mexicanos llegó a las inmediaciones del hotel de concentración del conjunto europeo y armó una fiesta con trompetas, tambores y bengalas.

La serenata fue mucho más pequeña, breve y lejana que la que días antes recibió Ecuador, rival del Tricolor en los dieciseisavos de final del Mundial, pero sí consiguió romper el silencio de la madrugada en la zona de Santa Fe, donde se hospeda la selección inglesa.

Durante buena parte de la noche, la versión era que el fuerte operativo de seguridad había impedido cualquier intento de serenata. Sin embargo, cerca de la una de la mañana, los aficionados aparecieron a varios metros del inmueble y comenzaron a tocar música y lanzar pirotecnia.

El operativo cumplió… pero no pudo callar la música

La delegación de Inglaterra había solicitado a las autoridades mexicanas un dispositivo especial de seguridad para evitar una situación similar a la que vivió Ecuador. La respuesta fue un despliegue de aproximadamente 500 elementos, con calles bloqueadas en un radio cercano a 500 metros y tres filtros de seguridad para impedir el paso de cualquier persona ajena a la comitiva europea.

La restricción se cumplió. Nadie pudo acercarse al hotel, ni siquiera a pie, sin una identificación que justificara su estancia en la zona.

Aun así, el operativo no pudo impedir por completo la serenata. Los aficionados se mantuvieron lejos del hotel, pero el ruido de la música y las bengalas alcanzó a escucharse desde el perímetro de seguridad.

Un reportero inglés pidió arrestos

La escena fue captada durante una transmisión en vivo de GB News, donde un reportero británico mostró el momento en que los aficionados mexicanos comenzaron a tocar música y encender bengalas cerca del cerco policial.

El periodista, sorprendido por lo que ocurría, preguntó en repetidas ocasiones a los elementos de seguridad si los aficionados serían detenidos.

"Are you going to arrest them?", insistió mientras la policía mexicana mantenía el control del perímetro.

Los oficiales no respondieron directamente a sus cuestionamientos. Más tarde, con ayuda de un traductor, el reportero recibió una explicación: no habría arrestos y la medida consistía únicamente en recorrer el cerco policial para alejar todavía más a los aficionados del hotel.

Una serenata leve, pero serenata al fin

El intento no tuvo la misma magnitud que otros episodios registrados durante la Copa del Mundo, pero sí dejó una escena peculiar en la previa del esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final.

Los aficionados se retiraron poco después, sin enfrentamientos ni personas detenidas, mientras las autoridades reforzaron el perímetro para mantener aislada a la delegación inglesa.

Al final, Inglaterra no sufrió una serenata como la de Ecuador, pero tampoco pudo decir que pasó la noche completamente en calma. Hubo música, bengalas, trompetas y tambores. Lejana y contenida por el operativo, sí, pero serenata al fin.