Sebastián Córdova sorprende al ser anunciado como nuevo jugador de Pumas

Sebastián Córdova sorprendió, terminó su etapa con Toluca y fue anunciado como nuevo jugador de Pumas de cara al Apertura 2026 de la Liga MX; el mediocampista llega como reemplazo de Jordan Carrillo... y con un pasado en América que no pasará desapercibido en sus primeros días con el conjunto auriazul.

Tras su paso con los Diablos Rojos del Toluca, Sebastián Córdova vivirá una quinta etapa en el futbol mexicano luego de vestir las playeras de América, Necaxa, Tigres y Toluca, viendo en Pumas una oportunidad para regresar a los reflectores perdidos durante los últimos meses.

De bote pronto, Sebastián Córdova llega como reemplazo de Jordan Carrillo, quien terminó su contrato con la institución universitaria para recalar con Chivas de cara al siguiente semestre de la Liga MX.

Así fue como Pumas le dio la bienvenida a su nuevo mediocampista:

El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige nuestro entrenador Esteban Solari.

¿Cuándo debutará Sebastián Córdova con Pumas?

El primer partido de Sebastián Córdova ante su nueva afición podría darse el domingo 12 de julio en punto de las 12:00 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México, compromiso que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario entre el actual subcampeón de Liga MX frente al América de Cali, conjunto que milita en el futbol de Colombia.

Una semana más tarde, Esteban Solari y compañía recibirán a Pachuca en su feudo para arrancar su camino en un semestre donde afrontarán tanto la Liga MX como la Leagues Cup 2026, torneo binacional en el que se medirán ante Charlotte FC, Cincinnati FC y Columbus Crew en busca de su boleto a la siguiente etapa de un certamen que jamás ha sido conquistado por un club perteneciente a la Liga MX.

BFG