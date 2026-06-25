Checo Pérez promete ir al Mundial 2026 tras el paso perfecto de México en ronda de grupos

La Selección Mexicana logró su pase a la ronda de dieciseisavos de final en la Copa del Mundo FIFA 2026 con un paso perfecto, logrando tres victorias y sin recibir un solo gol, una situación que ilusiona a Sergio Pérez, quien ahora, ha hecho el compromiso de asistir a un partido.

Checo Pérez ha indicado que ha seguido cada uno de los partidos de México a pesar de su estadía en Europa. Por ejemplo, la victoria de México sobre Chequia se realizó a las 3 de la mañana de Austria, señalando que comparte el entusiasmo que están generando las actuaciones de la escuadra dirigida por Javier Aguirre.

“Tener la Copa del Mundo en México ha sido genial, y la selección nacional está jugando realmente bien. Así que estamos emocionados ahora por ver qué viene en las próximas rondas”, dijo el piloto de Cadillac en la conferencia de prensa en Spielberg.

México está a la espera de su rival en la primera ronda de eliminación directa. Hasta el momento, Escocia sería el enfrentamiento de los 16vos, una nueva etapa en las eliminaciones a un partido ante la ampliación del Mundial 2026 a 48 selecciones. Ese encuentro no podrá ser visto en persona por Checo Pérez dado que se enfrenta a dos fines de semana consecutivos de competencia iniciando ahora con Austria y el siguiente con el Gran Premio de Gran Bretaña.

México festeja el gol con el que se llevan la victoria ante Corea del Sur y alcanzaban los seis puntos. Héctor López

El piloto mexicano admite que ver los encuentros a la lejanía no ha sido lo que esperaba, dado que tenía un plan para intentar escapar a uno de los tres duelos del Grupo A, algo que no concretó. Ahora, a la víspera de los posibles octavos de final, ya advirtió que no dejará escapar la oportunidad.

“Súper triste. Estaba intentando ir, pero luego fue bastante difícil resolverlo. Sin embargo, creo que si pasamos al siguiente partido, definitivamente iré, porque será en México otra vez. Así que, sí, tendré que ir”.

Pérez extendió su comentario dirigiéndose al británico George Russell, quien también estuvo en la conferencia y agregó que, de hecho, enfrentaría a Inglaterra, algo por lo que el piloto de Mercedes se mostró entusiasmado.