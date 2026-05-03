Tras Miami, 'Checo' Pérez apunta a la degradación de neumáticos como área por mejorar

Sergio ‘Checo’ Pérez mantuvo su invicto de carreras terminadas en la Fórmula 1 en 2026, al finalizar en el lugar 16 en el Gran Premio de Miami.

El mexicano intentó aprovechar el caos de la primera parte de la competencia de este domingo para hacer varios rebases y avanzar a la posición 13, esperando que la lluvia otorgara más oportunidades para ascender en el orden.

Sin embargo, la carrera se mantuvo con piso seco en su totalidad, por lo que luchó con la gestión de neumáticos, algo que también pasó durante la carrera Sprint del sábado, además de que tuvo que mitigar daños desde el comienzo de la jornada dominical.

Sacamos el máximo provecho hoy. Tuvimos un poco de daño por (un contacto con Gabriel) Bortoleto en el lado izquierdo del piso. Al inicio, tuvimos daño en el alerón. Fue algo difícil", reveló.

Miami fue la primera carrera en la que Cadillac implementó actualizaciones en el Cadillac MAC-26 de Pérez y de Valtteri Bottas, lo cual les permitió a ambos buscar diferentes configuraciones para encontrar la mejor dirección posible.

Ya que la Fórmula 1 volverá a tener un descanso largo y regresará a la acción dentro de tres semanas en Canadá, el tapatío espera volver a aprovechar el tiempo para seguir desarrollando el programa de trabajo.

Siento que no estamos muy lejos de hacer un par de ajustes aquí y allá y eso nos traerá bastante rendimiento, porque la calificación fue muy prometedora en el evento de sprint", explicó.

Vemos algunos destellos a veces. Necesitamos trabajar mucho en nuestra degradación, porque parece que nos estamos degradando más que otros autos".

En esta ocasión, finalizó a una vuelta del ganador Cadillac Formula 1 Team

En las últimas vueltas, Pérez protagonizó otra batalla muy apretada ante Fernando Alonso, quien eventualmente le quitaría el puesto 15.

Al no ser la primera vez que sostienen una lucha en pista, recordando episodios como Brasil en 2023, sólo hubo comentarios buenos hacia el bicampeón mundial.