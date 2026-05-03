F1 2026: Estado del campeonato de pilotos y constructores después de Miami 

Luego de cuatro carreras del campeonato mundial de la Fórmula 1 2026, Andrea Kimi Antonelli se mantiene en la cima de la clasificación de pilotos luego de ligar tres victorias consecutivas, lo cual ayuda a Mercedes a también seguir ampliando su diferencia en el campeonato de constructores.

George Russell ha perdido terreno en comparativa con su compañero dentro de Mercededes, 20 puntos totales. Charles Leclerc se mantiene como el mejor de los Ferrari con 63 unidades superando a Lando Norris, quien se instaura como el líder de McLaren.

Cadillac y Aston Martin siguen siendo los únicos equipos sin sumar puntos en la temporada 2026 de la Fórmula 1, con Sergio Pérez finalizando las cuatro carreras hasta ahora.

Mundial de pilotos de F1 2026

1 - A. Antonelli - Mercedes - 100 puntos

- Mercedes - 100 puntos 2 - G. Russell - Mercedes - 80 puntos

- Mercedes - 80 puntos 3 - C. Leclerc - Ferrari - 63 puntos

- Ferrari - 63 puntos 4 - L. Norris - McLaren - 51 puntos

- McLaren - 51 puntos 5 - L. Hamilton - Ferrari - 49 puntos

- Ferrari - 49 puntos 6 - O. Piastri - McLaren - 43 puntos

- McLaren - 43 puntos 7 - M. Verstappen - Red Bull - 26 puntos

- Red Bull - 26 puntos 8 - O. Bearman - Haas F1 - 17 puntos

- Haas F1 - 17 puntos 9 - P. Gasly - Alpine - 16 puntos

- Alpine - 16 puntos 10 - L. Lawson - Racing Bulls - 10 puntos

- Racing Bulls - 10 puntos 11 - F. Colapinto - Alpine - 5 puntos

- Alpine - 5 puntos 12 - A. Lindblad - Racing Bulls - 4 puntos

- Racing Bulls - 4 puntos 13 - I. Hadjar - Red Bull - 4 puntos

- Red Bull - 4 puntos 14 - C. Sainz - Williams - 4 puntos

- Williams - 4 puntos 15 - G. Bortoleto - Audi - 2 puntos

- Audi - 2 puntos 16 - E. Ocon - Haas F1 - 1 punto

- Haas F1 - 1 punto 17 - A. Albon - Williams - 1 punto

- Williams - 1 punto 18 - N. Hulkenberg - Audi - 0 puntos

- Audi - 0 puntos 19 - V. Bottas - Cadillac - 0 puntos

- Cadillac - 0 puntos 20 - S. Pérez - Cadillac - 0 puntos

- Cadillac - 0 puntos 21 - L. Stroll - Aston Martin - 0 puntos

- Aston Martin - 0 puntos 22 - F. Alonso - Aston Martin - 0 puntos

Mundial de constructores de F1 2026

1 - Mercedes - 180 puntos

2 - Ferrari - 112 puntos

3 - McLaren - 94 puntos

4 - Red Bull - 30 puntos

5 - Haas F1 - 18 puntos

6 - Alpine - 21 puntos

7 - Racing Bulls - 14 puntos

8 - Williams - 5 puntos

9 - Audi - 2 puntos

10 - Cadillac - 0 puntos

11 - Aston Martin - 0 puntos