F1 2026: Estado del campeonato de pilotos y constructores después de Miami
Después de cuatro carreras en el campeonato, Andrea Kimi Antonelli se mantiene como líder del campeonato junto con Mercedes.
Luego de cuatro carreras del campeonato mundial de la Fórmula 1 2026, Andrea Kimi Antonelli se mantiene en la cima de la clasificación de pilotos luego de ligar tres victorias consecutivas, lo cual ayuda a Mercedes a también seguir ampliando su diferencia en el campeonato de constructores.
George Russell ha perdido terreno en comparativa con su compañero dentro de Mercededes, 20 puntos totales. Charles Leclerc se mantiene como el mejor de los Ferrari con 63 unidades superando a Lando Norris, quien se instaura como el líder de McLaren.
Cadillac y Aston Martin siguen siendo los únicos equipos sin sumar puntos en la temporada 2026 de la Fórmula 1, con Sergio Pérez finalizando las cuatro carreras hasta ahora.
Mundial de pilotos de F1 2026
- 1 - A. Antonelli - Mercedes - 100 puntos
- 2 - G. Russell - Mercedes - 80 puntos
- 3 - C. Leclerc - Ferrari - 63 puntos
- 4 - L. Norris - McLaren - 51 puntos
- 5 - L. Hamilton - Ferrari - 49 puntos
- 6 - O. Piastri - McLaren - 43 puntos
- 7 - M. Verstappen - Red Bull - 26 puntos
- 8 - O. Bearman - Haas F1 - 17 puntos
- 9 - P. Gasly - Alpine - 16 puntos
- 10 - L. Lawson - Racing Bulls - 10 puntos
- 11 - F. Colapinto - Alpine - 5 puntos
- 12 - A. Lindblad - Racing Bulls - 4 puntos
- 13 - I. Hadjar - Red Bull - 4 puntos
- 14 - C. Sainz - Williams - 4 puntos
- 15 - G. Bortoleto - Audi - 2 puntos
- 16 - E. Ocon - Haas F1 - 1 punto
- 17 - A. Albon - Williams - 1 punto
- 18 - N. Hulkenberg - Audi - 0 puntos
- 19 - V. Bottas - Cadillac - 0 puntos
- 20 - S. Pérez - Cadillac - 0 puntos
- 21 - L. Stroll - Aston Martin - 0 puntos
- 22 - F. Alonso - Aston Martin - 0 puntos
Mundial de constructores de F1 2026
1 - Mercedes - 180 puntos
2 - Ferrari - 112 puntos
3 - McLaren - 94 puntos
4 - Red Bull - 30 puntos
5 - Haas F1 - 18 puntos
6 - Alpine - 21 puntos
7 - Racing Bulls - 14 puntos
8 - Williams - 5 puntos
9 - Audi - 2 puntos
10 - Cadillac - 0 puntos
11 - Aston Martin - 0 puntos