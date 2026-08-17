¡Centenario mexicano! Andrés Muñoz llega a 100 salvamentos en Grandes Ligas

Andrés Muñoz alcanzó una cifra reservada para pocos relevistas en las Grandes Ligas. El sinaloense consiguió el salvamento número 100 de su carrera al encargarse de la novena entrada en la victoria de los Marineros de Seattle, 3-2 sobre los Astros de Houston.

El mexicano recibió la pelota con apenas una carrera de ventaja y volvió a cumplir en el momento de mayor presión. Aunque concedió una base por bolas, Muñoz no permitió carreras y recetó dos ponches para poner punto final al encuentro y celebrar su centenar de rescates en las Mayores.

Muñoz, nacido en Los Mochis, Sinaloa, se ha establecido como una de las piezas más importantes del bullpen de Seattle y uno de los relevistas mexicanos más destacados de los últimos años.

La jornada también tuvo protagonismo tricolor desde temprano.

Randy Arozarena abrió el camino para los Marineros con un cuadrangular en la primera entrada, mientras que Dominic Canzone aumentó la ventaja mediante un sencillo productor en el tercer episodio.

Randy se va para la calle

Cal Raleigh agregó otro vuelacercas para Seattle en la sexta entrada, batazo que terminó siendo fundamental ante la reacción de Houston.

Los Astros descontaron mediante jonrones solitarios de Jeremy Peña y Nick Allen, con los que se acercaron 3-2 y mantuvieron el encuentro abierto hasta el último out.

Houston incluso tuvo una oportunidad importante para darle la vuelta al marcador durante la octava entrada, cuando llenó las bases con dos outs.

Sin embargo, Seranthony Domínguez apagó el incendio al ponchar a Daulton Varsho y dejó preparado el escenario para que Muñoz apareciera en el noveno capítulo.

El sinaloense respondió con dos chocolates y terminó la amenaza para convertir la victoria de Seattle en una noche especial para el beisbol de México.

Bryan Woo se apuntó el triunfo después de trabajar seis entradas, permitir tres imparables y dos carreras, además de conseguir cinco ponches.

Los Marineros llegaron además a nueve victorias en 11 enfrentamientos contra Houston esta temporada, pero el dato que terminó por marcar la jornada fue el del mexicano que bajó la cortina.

Soria y Osuna, los otros mexicanos del club de los 100

Joakim Soria sigue al frente entre los lanzadores nacidos en México con 229 salvamentos en Grandes Ligas, seguido por Roberto Osuna, quien acumuló 155 rescates durante sus etapas con los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.

Con su salvamento número 100, Andrés Muñoz se convirtió en apenas el tercer pitcher nacido en México que alcanza el centenar, reforzando su lugar entre los cerradores mexicanos más destacados que han pasado por las Mayores.

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, ya había dejado atrás a Aurelio López, quien terminó su carrera con 93 salvamentos, y ahora se encuentra a 55 rescates de alcanzar a Osuna en el segundo lugar de la lista.