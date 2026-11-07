Carlos Alcaraz jugará su primera Final en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se clasificó a su primera final de Masters 1000 de París, luego de vencer por doble 6-4 al noruego Casper Ruud (23°).

El murciano de 23 años se enfrentará el domingo a Ben Shelton, número cuatro mundial, dos meses después de su memorable duelo de cuartos de final del US Open en cinco sets, ganado por el estadounidense.

Tras la eliminación de entrada del número uno mundial, Alexander Zverev, el público parisino no podía esperar un cartel más atractivo para cerrar el torneo.

Carlos Alcaraz busca coronarse por primera vez en el Masters 1000 de París durante la edición de 2026. Reuters

Los dos jugadores no se han enfrentado desde aquella noche de locura en Flushing Meadows, en Nueva York, que concluyó a las 3:33 de la madrugada con la victoria de Shelton.

El estadounidense se impuso entonces por 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10/7), tras 4 horas y 28 minutos de juego, en el torneo de regreso de Alcaraz después de cuatro meses sin competir por una lesión en la muñeca derecha.

Espero una batalla similar. La pista es bastante rápida. Su servicio será aún más peligroso. Mis reflejos tendrán que estar de 10 sobre 10 si quiero restarlos", analizó el español.

Primera final en París

Gracias a su octava victoria consecutiva bajo techo, tras su título en Viena (ATP 500), Alcaraz disputará por primera vez la final del certamen de la capital francesa, donde apenas ha tenido éxito desde sus complicados inicios en 2021.

El número tres mundial llegó confiado a la pista central este sábado después de su gesta el viernes ante Fritz, contra el que salvó dos bolas de partido.

Su impulso tenía fundamento, pues Casper Ruud es un rival al que se había impuesto en seis de sus siete duelos anteriores, incluido en el Masters 1000 de Indian Wells de esta temporada.

El dominio fue total en el primer set para el dueño de siete trofeos de Grand Slam, con un break lógico cuando estaban 3-3, mientras que el noruego no ganó ni un solo peloteo y nunca logró desbordar a Alcaraz en el juego, con solo tres winners en la manga.

Después, el español, clínico, volvió a romper el servicio en el mejor momento, con 4-4 en el marcador, tras una dejada de Ruud demasiado tímida que terminó en la red.

La mano de Alcaraz no tembló a la hora de servir para cerrar el partido, que concluyó en 1 hora y 26 minutos con su séptimo ace del encuentro.

Los resultados de Carlos hablan por sí solos, habiendo conquistado el título en Viena la semana pasada. Está jugando un tenis excelente en indoor y además muy espectacular", subrayó Shelton.

"Intentaré jugar mi mejor tenis, si no, creo que me va a ganar. (Jugar contra Shelton es) uno de los mejores desafíos que tenemos en el tenis ahora mismo", replicó Alcaraz.