¡Caos total! Aficionados de Argelia invaden la cancha en el empate ante Uruguay en Turín

El amistoso entre las selecciones de Uruguay y Argelia, disputado en el Allianz Stadium de Turín como parte de la preparación de ambos equipos de cara al Mundial 2026, terminó en un episodio poco usual tras el pitazo final. El encuentro finalizó empatado 0‑0, con la Celeste mostrando momentos de buen fútbol, pero sin poder romper el marcador.

Al concluir el partido, un grupo muy numeroso de aficionados argelinos ingresó al campo de juego. Según las imágenes y relatos del suceso, estos aficionados africanos, muchos de ellos presentes en gran cantidad en las tribunas, cruzaron las barreras de seguridad y entraron al césped en busca de algún recuerdo o acercamiento con los jugadores de su selección. Durante la invasión también hubo festejos y el encendido de bengalas, creando un ambiente caótico para la seguridad del estadio.

Durante el partido también se registró el ingreso de tres aficionados hacia Riyad Mahrez, aunque la seguridad intervino rápidamente evitando incidentes mayores.

El contexto del estadio explica en parte la presencia de tantos hinchas africanos: en Italia residen más de 19 mil personas de origen argelino, lo que se reflejó en la superioridad numérica sobre los seguidores uruguayos.

Tras la igualdad 0‑0, el histórico enfrentamiento mantiene a Argelia invicta frente a Uruguay, dado que el único duelo anterior entre ambos terminó con victoria argelina. Además, la selección dirigida por Marcelo Bielsa cerró su ciclo de partidos amistosos con otro empate, sumando dudas y reflexiones de cara al certamen mundialista que se avecina, donde Uruguay se medirá con equipos como Arabia Saudita, Cabo Verde y España