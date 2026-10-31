Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli por decisión unánime y vuelve a ser campeón mundial del CMB

Saúl “Canelo” Álvarez derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, y volvió a la senda de la victoria después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

El mexicano recuperó el cinturón de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, de paso, le quitó la etiqueta de invicto al franco camerunés.

En la pelea estelar de la cartelera México vs. The World, el tapatío necesitó 12 asaltos para superar a Mbilli, quien comenzó con mayor iniciativa y utilizó su velocidad para intentar imponer condiciones. Sin embargo, la experiencia de Álvarez le permitió ajustar su estrategia y tomar el control del combate.

Canelo Álvarez fue mejor que Christian Mbilli según las tarjetas oficiales. REUTERS

Canelo aprovecha su experiencia para superar a Mbilli

Mbilli salió a buscar al mexicano desde el inicio. Con combinaciones rápidas y potencia en sus golpes, consiguió ser superior durante los dos primeros asaltos y puso a prueba la capacidad de respuesta del excampeón mundial.

Álvarez no se precipitó ante el planteamiento de su rival. El mexicano esperó sus oportunidades y comenzó a trabajar con golpes dirigidos a la zona abdominal, principalmente con ganchos al hígado que fueron desgastando al peleador franco camerunés.

Mientras Mbilli lanzaba combinaciones que no siempre encontraban destino, el tapatío consiguió conectar sus golpes con mayor precisión. La diferencia en el desarrollo del combate se hizo más evidente conforme avanzaron los asaltos, cuando la paciencia y el manejo de la distancia favorecieron al mexicano.

Después de los 12 episodios, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime a Álvarez. El resultado confirmó su regreso al triunfo y terminó con la oportunidad de Mbilli de conservar el campeonato de las 168 libras del organismo verde y oro.

Canelo Álvarez festejó 21 años de carrera profesional con victoria. REUTERS

Canelo recupera el cinturón que perdió ante Crawford

La victoria también significó el regreso de Álvarez a la cima de la división supermediana del CMB. En septiembre de 2025, el mexicano perdió ante Terence Crawford y dejó vacantes los títulos que tenía en esa categoría. Aquella derrota había sido su última presentación antes de la cartelera celebrada en Arabia Saudita.

Mbilli llegó al combate como campeón absoluto del organismo, después de que el CMB lo ascendiera desde la condición de monarca interino. La decisión se produjo porque Crawford se negó a pagar las cuotas de sanción correspondientes a sus últimos dos combates.

Con ese antecedente, el franco camerunés expuso el cinturón ante Álvarez en Riad. El triunfo permitió al mexicano recuperar el título verde y oro, además de sumar su victoria profesional número 64, a 21 años de haber debutado en el boxeo.