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De colección: Chivas revela su nueva playera sagrada

Las Chivas revelaron su tercer uniforme para la temporada 2026-27, con un homenaje a la charrería

Por: Arturo López

Las Chivas presentaron su tercer uniforme de cara a la temporada 2026-2027
Las Chivas presentaron su tercer uniforme de cara a la temporada 2026-2027Cortesía Chivas y Nike

Las Chivas revelaron su nueva playera sagrada, que los acompañará en varios partidos de la Liga MX. El Guadalajara y la marca que los viste, lanzaron el tercer uniforme para la temporada 2026-27, cuya inspiración se basa en la charrería, reconocida como deporte nacional de México.

El diseño de la playera sagrada toma como referencia la expresión cultural mexicana, sus tradiciones y su legad, así como el sentido de pertenencia que conecta el club con sus aficionadas y aficionados.

El tercer uniforme de Chivas está inspirado en la charrería
El tercer uniforme de Chivas está inspirado en la charreríaCortesía Chivas y Nike

En la playera se ve el escudo que fue utilizado por el equipo en 1908, conformado por las letras C y G entrelazadas.

Las playeras de las y los jugadores tendrán tipografía personalizada.

En la playera de Chivas se ve el escudo que fue utilizado por el equipo en 1908
En la playera de Chivas se ve el escudo que fue utilizado por el equipo en 1908Cortesía Chivas y Nike

“Una misma fuente de inspiración da forma a los distintos elementos del uniforme, desde el patrón gráfico del pecho y las mangas hasta la tipografía exclusiva y los detalles de personalización. El resultado es un diseño que incorpora referencias a la charrería”, indicó el club.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EN MÉXICO?

  • A partir del 20 de octubre, en tiendas Nike y Tienda Chivas Estadio Akron.

  • El lanzamiento general será el 26 de octubre.

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