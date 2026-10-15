De colección: Chivas revela su nueva playera sagrada

Las Chivas revelaron su nueva playera sagrada, que los acompañará en varios partidos de la Liga MX. El Guadalajara y la marca que los viste, lanzaron el tercer uniforme para la temporada 2026-27, cuya inspiración se basa en la charrería, reconocida como deporte nacional de México.

El diseño de la playera sagrada toma como referencia la expresión cultural mexicana, sus tradiciones y su legad, así como el sentido de pertenencia que conecta el club con sus aficionadas y aficionados.

El tercer uniforme de Chivas está inspirado en la charrería Cortesía Chivas y Nike

En la playera se ve el escudo que fue utilizado por el equipo en 1908, conformado por las letras C y G entrelazadas.

Las playeras de las y los jugadores tendrán tipografía personalizada.

En la playera de Chivas se ve el escudo que fue utilizado por el equipo en 1908 Cortesía Chivas y Nike

“Una misma fuente de inspiración da forma a los distintos elementos del uniforme, desde el patrón gráfico del pecho y las mangas hasta la tipografía exclusiva y los detalles de personalización. El resultado es un diseño que incorpora referencias a la charrería”, indicó el club.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EN MÉXICO?

A partir del 20 de octubre, en tiendas Nike y Tienda Chivas Estadio Akron.