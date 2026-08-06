Asesinan a destacado futbolista de la selección de Uganda; lo golpearon con piedras durante un asalto

El futbol ugandés está de luto. David Owori, capitán del SC Villa y exseleccionado nacional, murió después de ser brutalmente golpeado por un grupo de asaltantes cuando presuntamente se resistió al robo de su teléfono celular y otras pertenencias, informó este jueves su club.

Owori, de 27 años y conocido entre la afición como "Colgate", fue atacado la noche del miércoles en Makindye, un suburbio de Kampala, la capital de Uganda. De acuerdo con el portavoz del SC Villa, Asan Kasingye, el futbolista fue víctima de un "brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos" cuando se encontraba cerca de su domicilio.

Medios locales, entre ellos BBC África, señalaron que el mediocampista intentó impedir que un grupo de delincuentes le arrebatara su teléfono móvil. Testigos aseguraron que los agresores lo golpearon con piedras y adoquines hasta dejarlo inconsciente.

El jugador fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Hemos perdido más que un jugador; hemos perdido a un líder, un hermano y un amigo", expresó el SC Villa en un comunicado.

La policía de Kampala confirmó que abrió una investigación para identificar y detener a los responsables. La portavoz policial Rachael Kawala aseguró que las autoridades siguen diversas líneas de investigación y prometió que los agresores serán llevados ante la justicia.

El futbol le rinde homenaje

Como homenaje, el SC Villa anunció que retirará el número 15, dorsal que utilizó Owori durante su etapa con el club. Además, se realizarán vigilias este jueves y viernes antes de su funeral, programado para el sábado en Tororo, su ciudad natal.

Owori era una de las figuras más reconocidas del futbol ugandés. Antes de regresar a su país en 2023, jugó dos temporadas en Europa con el Vélez CF, de España, y el Utsiktens BK, de Suecia. A su regreso fue pieza clave para que el SC Villa conquistara en 2024 su primer campeonato de liga en dos décadas.

El club también exigió que el crimen no quede impune.

El SC Villa se compromete a apoyar a la familia y a garantizar que David reciba una despedida digna. También hacemos un llamado a las autoridades para que persigan, detengan y lleven ante la justicia a los responsables de este crimen atroz", señaló la institución.

La Federación de Asociaciones de Futbol de Uganda lamentó la muerte del futbolista y lo definió como "un líder y una inspiración para toda una generación".

Como capitán del SC Villa lideró con valentía, humildad y pasión. Con la selección nacional representó las esperanzas de todo un país. Hemos perdido a un hijo, un líder y una estrella. Su luz, dentro y fuera del campo, jamás será olvidada", expresó el organismo.

La muerte de Owori se produce apenas dos meses después del asesinato del seleccionado ugandés de rugby Sydney Gongodyo, quien también perdió la vida tras ser atacado por una multitud en Kampala, un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la violencia que afecta a deportistas y ciudadanos en la capital ugandesa.