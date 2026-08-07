¡Bombazo en Inglaterra! Ronald Araújo se iría cedido al Liverpool

El mercado de fichajes de verano sigue encendido y el FC Barcelona vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Después de que surgiera la información sobre la llegada de Rodri Hernández al conjunto blaugrana, ahora el club catalán también protagoniza una salida importante con el posible préstamo del defensa uruguayo Ronald Araújo al Liverpool de la Premier League.

El acuerdo todavía no ha sido oficializado, pero distintos reportes apuntan a que las negociaciones se encuentran en su etapa final y que únicamente restan los documentos correspondientes para cerrar la cesión.

Liverpool y Barcelona acuerdan el préstamo de Ronald Araújo

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Liverpool y Barcelona alcanzaron un acuerdo para que Ronald Araújo juegue cedido con el club inglés durante la próxima temporada.

La operación contempla un préstamo con opción de compra no obligatoria para el conjunto de la Premier League. Según el mismo reporte, Deco, director deportivo del Barcelona, dio el visto bueno para concretar la salida del defensor uruguayo.

Por el momento, el entendimiento entre ambas instituciones sería de palabra, aunque se espera que en las próximas horas se formalicen los documentos necesarios para cerrar la transferencia.

El periodista Gerard Romero también confirmó la información y añadió que el propio Ronald Araújo impulsó la posibilidad de salir rumbo a Inglaterra con el objetivo de incorporarse al Liverpool.

Además, Romero señaló que el club inglés asumiría el salario completo del futbolista durante el periodo del préstamo, una situación que permitiría al Barcelona liberar espacio dentro de su masa salarial.

En caso de concretarse, el defensor uruguayo afrontará una nueva etapa en su carrera después de varias temporadas como uno de los referentes de la zaga blaugrana.

Ronald Araujo enfrentó una temporada complicada. REUTERS

Ronald Araújo busca un nuevo comienzo tras un año complicado

La posible salida de Ronald Araújo llega después de una temporada en la que el defensor atravesó uno de los periodos más complejos desde su llegada al Barcelona.

Durante la primera parte del curso, el central vivió varios momentos complicados dentro del terreno de juego, situación que alcanzó uno de sus episodios más difíciles con la expulsión sufrida en el partido de la UEFA Champions League frente al Chelsea en noviembre de 2025.

Posteriormente, el futbolista decidió alejarse durante algunas semanas de la actividad para priorizar su bienestar antes de regresar a la competencia en enero.

Tras su regreso, Araújo concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que habló públicamente sobre los problemas de ansiedad y depresión que enfrentó y cómo esa situación terminó afectando su rendimiento deportivo.

El capitán del Barcelona explicó que comenzó un proceso de atención profesional para afrontar esa etapa y aseguró que la parte más difícil había quedado atrás, además de señalar que continuaba trabajando de la mano de especialistas.

Ahora, todo apunta a que el siguiente capítulo de su carrera estará en la Premier League. Si la operación se cierra en los términos reportados, Ronald Araújo vestirá la camiseta del Liverpool como cedido y afrontará un nuevo reto lejos del Barcelona.