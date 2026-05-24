“Barcelona no tiene dinero”: Bayern lanza dardo y cierra la puerta a Harry Kane

Los rumores que comenzaron a colocar a Harry Kane en la órbita de Barcelona encontraron una respuesta inmediata desde Alemania. Tras la salida de Robert Lewandowski del conjunto blaugrana, el nombre del delantero inglés empezó a sonar como una posible bomba del mercado europeo, aunque en el Bayern Munich ya dejaron clara su postura.

El encargado de apagar cualquier especulación fue Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro, quien habló después de que el equipo conquistara la Copa de Alemania con una actuación espectacular de Kane, autor de tres goles en la final.

Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El Bayern es un club que compra, no que vende. Se va a quedar. El Barcelona, ​​​​de todos los modos, no tiene dinero ", lanzó Hoeness, en declaraciones que rápidamente generaron ruido en Europa.

Las palabras del histórico dirigente no solamente buscan frenar el interés del conjunto catalán, también dejan claro que el Bayern Munich no tiene intención de negociar a una de sus máximas figuras, especialmente después de la temporada que firmó el atacante inglés.

A sus 32 años, Kane atraviesa probablemente el momento más sólido de su carrera. El delantero se convirtió en el gran referente ofensivo del equipo alemán y continúa respondiendo en los escenarios importantes, tal como ocurrió en la final copera, donde cargó con el peso ofensivo del club.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor actual del atacante ronda los 65 millones de euros, cifra que incluso podría elevarse más considerando que mantiene contrato vigente con el Bayern hasta el verano de 2027.

Además, Hoeness también aprovechó para mandar un mensaje relacionado con Michael Olise, futbolista que ha despertado interés de varios gigantes europeos y que ha sido vinculado recientemente con el Real Madrid, ahora bajo el mando de José Mourinho.

Espero no verle. Puede ponerle cinco ojos encima a Olise si quiere, pero no va a servir para nada. "Se va a quedar, no está en venta y Mourinho podría haber ahorrado el viaje desde Madrid ", sentenció.

Con esas declaraciones, el Bayern Munich deja claro que no piensa desmontar un plantel que volvió a conquistar títulos y que pretende mantenerse como protagonista absoluto en Europa. Mientras tanto, el Barcelona tendrá que seguir explorando alternativas en el mercado si realmente busca encontrar al heredero ofensivo de Robert Lewandowski.