Barcelona golea 7-0 al Real Madrid con póker de Claudia Pina en El Clásico

Barcelona Femenil reafirmó su dominio sobre Real Madrid con una goleada 7-0 en la edición 28 de El Clásico de la Liga F, en un partido en el que Claudia Pina marcó cuatro goles. Con el triunfo, el conjunto catalán alcanzó 27 victorias en la rivalidad, por apenas una del cuadro merengue.

La victoria también permitió al equipo dirigido por Pere Romeu conservar el liderato en solitario de la Liga F. Barcelona suma 18 puntos después de seis triunfos en seis jornadas y mantiene una ventaja de cinco unidades sobre Madrid CFF y Real Madrid.

Claudia Pina marcó un póker de goles ante el Real Madrid. REUTERS

Claudia Pina marca cuatro goles

Pina abrió el marcador apenas al minuto 3, cuando dejó atrás a su marca dentro del área y definió para colocar el 1-0. La futbolista volvió a aparecer al 28’, aprovechando un rebote de la defensa del Real Madrid para aumentar la ventaja.

Cuatro minutos después, una combinación con Patri Guijarro permitió que Pina quedara frente a la portera Merle Frohms. La atacante resolvió el mano a mano y consiguió el 3-0 para Barcelona.

La goleada continuó apenas un minuto más tarde. Una nueva jugada colectiva terminó con Caroline Graham Hansen como encargada de marcar el cuarto tanto del encuentro.

Antes del descanso, Pina completó su póker. La jugadora realizó otra combinación dentro del área, esta vez con Ewa Pajor, y convirtió el 5-0 con el que Barcelona se marchó al entretiempo.

Pajor amplió todavía más la ventaja al minuto 55. La jugada comenzó con un pase de medio campo que recibió Graham Hansen, quien posteriormente cedió el balón a la delantera al encontrarla mejor posicionada dentro del área.

Claudia Pina marca cuatro goles cerró la cuenta con el séptimo gol. La futbolista realizó un disparo de larga distancia que terminó en el ángulo superior derecho de la portería para completar el 7-0.

La Liga F tendrá un parón por fecha FIFA

Después del Clásico, la Liga F tendrá una semana sin actividad debido al parón correspondiente a la fecha FIFA. Durante este periodo, selecciones de distintos países disputarán sus respectivos compromisos internacionales.

España tendrá durante este periodo un doble enfrentamiento amistoso contra la Selección Nacional de Estados Unidos. La actividad internacional ocupará la próxima semana antes del regreso del campeonato español.

La Liga F retomará su calendario el sábado 17 de octubre, fecha en la que Barcelona volverá a defender el liderato conseguido después de las primeras seis jornadas.