¡No se vende en España! El Atlético exige 500 millones de euros para dejar salir a Julián Álvarez

La novela del mercado de fichajes del verano se está poniendo más interesante con el paso de las horas. A unas horas de que Julián Álvarez pidiera públicamente un traspaso del Atlético de Madrid para cumplir su sueño, el club colchonero respondió a través de filtraciones a medios españoles que la única forma para que el delantero argentino deje la entidad se remite al pago de la cláusula de 500 millones de euros estipulada en su contrato.

La drástica postura institucional llega inmediatamente después de las contundentes declaraciones del ariete después de la segunda victoria albiceleste en el Mundial de 2026 ante Austria. Álvarez se apareció en la zona mixta para romper el silencio y admitir su deseo de abandonar a los colchoneros este mismo verano.

El delantero argentino busca forzar su salida

La tensión entre la directiva colchonera y el entorno de ‘La Araña’ Álvarez alcanzó su punto máximo. El atacante, que llegó procedente del Manchester City con un contrato blindado hasta 2030, detonó la polémica al expresar de forma clara y sin ambigüedades sus intenciones de cambiar de aires.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, declaró de forma contundente: "Hablé con la gente del club, creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño".

Estas palabras encendieron las alarmas en el futbol europeo, posicionando de inmediato al FC Barcelona como el principal destino interesado en adquirir los servicios del futbolista de 26 años, aunque otros gigantes del continente también siguen de cerca la situación.

La postura innegociable de la directiva rojiblanca

Pese al deseo explícito del jugador, la postura comandada por Diego Simeone y los altos mandos madrileños es tajante. Según reportes de la Cadena SER, la directiva no entablará ninguna negociación formal que involucre una cifra inferior a la estipulada en su contrato.

Blindaje contractual : Vínculo legal firmado hasta el año 2030 .

: Vínculo legal firmado hasta el año . Cláusula de rescisión : Fijada de forma prohibitiva en 500 millones de euros .

: Fijada de forma prohibitiva en . Antecedente reciente: El club ya rechazó una oferta previa del Real Madrid tasada en 150 millones de euros.

Julián Álvarez salió a zona mixta tras la segunda victoria de Argentina en el Mundial 2026 para anunciar su deseo de salir del Atlético de Madrid. Reuters

Un pulso que definirá el mercado de fichajes

Para el Atlético de Madrid, retener al atacante es una prioridad absoluta para el éxito del proyecto deportivo. Ceder ante las presiones del jugador significaría un duro golpe financiero y deportivo, además de sentar un mal precedente en la retención de talento, evocando escenarios complejos del pasado como ocurrió en su momento con Antoine Griezmann.

Sin un club dispuesto a desembolsar la histórica cifra de la cláusula de rescisión, el futuro de la 'Araña' permanece en el aire, atrapado en un Metropolitano que no abrirá las puertas de salida fácilmente.

El Atlético de Madrid analiza demandar al FC Barcelona

Los reportes de la prensa española también señalan que la directiva colchonera estudia demandar ante FIFA al FC Barcelona por establecer contactos con el jugador o su entorno, teniendo un contrato vigente, algo que está prohibido por el organismo rector del futbol mundial.