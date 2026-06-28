¡Por una nueva hazaña! Austin Kresley debe romper los 10 segundos en 100 metros para ir al Mundial

Una vez adueñado del récord mexicano de los 100 metros planos, el horizonte de Austin Kresley se ha fijado un objetivo sin precedentes para el atletismo nacional: romper la mítica barrera de los 10 segundos. Tras cronometrar una marca histórica de 10.08 segundos en el Campeonato Panamericano de Atletismo Medellín 2026, el velocista de la Universidad de Auburn enfoca toda su preparación en bajar ese registro para asegurar su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo Pekín 2027.

Kresley ya está en el olimpo de la velocidad mexicana

Kresley dejó una estampa imborrable en la pista del Estadio Alfonso Galvis Duque de Medellín. Con 24 años de edad, se confirmó oficialmente como el representante mexicano más veloz de todos los tiempos.

Su registro fulminó de manera contundente la marca previa de 10.21 segundos que compartían de forma histórica Carlos Villaseñor (1997), José Carlos Herrera (2014) y Gerardo Lomelí (2025).

Más allá del récord establecido en la fase preliminar, el atleta avanzó a la final en territorio colombiano, donde culminó en la cuarta posición con un tiempo de 10.10 segundos. Fue una de las pruebas de velocidad más rápidas jamás disputadas en Sudamérica:

Oro : El colombiano Ronal Longa se impuso con un espectacular 9.85 segundos (récord sudamericano).

: El colombiano se impuso con un espectacular (récord sudamericano). Plata : El canadiense Eliezer Adjibi detuvo el reloj en 9.92 segundos .

: El canadiense detuvo el reloj en . Bronce: El puertorriqueño Eloy Benítez Castro completó el podio con 9.98 segundos.

¿Cuál es la marca mínima para que Kresley clasifique al Mundial?

Con esta exhibición en el certamen continental, la gran meta del velocista es alcanzar la marca mínima de 9.95 segundos que exige World Athletics para clasificar de forma directa al Mundial del próximo año en China.

Aunque la brecha que lo separa de la norma internacional es de apenas 13 centésimas, el corredor universitario ya demostró poseer las condiciones físicas para continuar bajando sus tiempos en el circuito de élite.

"La meta es romper los 10 segundos, una hazaña que ha eludido al atletismo mexicano por casi tres décadas".

Nacido en Oakley, California, el atleta compite formalmente por México gracias a la ascendencia de su madre, Isabel Valle. Su destacado desarrollo en la NCAA subraya la madurez deportiva que ha adquirido bajo la metodología de entrenamiento de Auburn, donde compite en los 100 metros, 200 metros y el relevo 4x100.

A la par de su sueño mundialista, Kresley ya cuenta con su plaza asegurada para los Juegos Panamericanos y del Caribe de Perú 2027. Los próximos meses serán decisivos en su campamento de entrenamiento para afinar los detalles técnicos que le permitan bajar los 10 segundos y poner el nombre de México en la élite de la velocidad global.