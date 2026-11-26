Cristiano Ronaldo mostró su liderazgo en el vestidor del Al Nassr antes de salir a la cancha para enfrentar al Al-Sadd en la Liga de Campeones de la AFC, donde al final el cuadro del luso se impuso por 2-1.

“Chicos, como dijo el entrenador en reunión, hoy todo es cuestión de actitud. Si reaccionamos cuando perdemos el balón, estoy cien por cien seguro de que vamos a hacer un buen partido. Hoy vamos a ganar, reaccionar como equipo, 45 minutos máximo y el segundo tiempo lo mismo. ¡Vamos a ganar chicos, vamos!”, indicó en un video que difundió el Al Nassr.

En aquel encuentro, Cristiano Ronaldo abrió el marcador y anotó de penal su tanto número 987, con lo que se queda a 13 de la mítica marca de los mil. Por su parte, Joao Félix se aventó un golazo.

Carlos Tevez sorprendió este jueves con una declaración en el homenaje que recibirá. Lionel Messi estará presente y dejó entrever que Cristiano Ronaldo también pudiera hacerlo.

“Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver”, dijo Carlos Tevez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos ídolos.

El próximo partido de Al Nassr será este sábado 28 de noviembre, cuando visite a Al-Hazm en la Liga Árabe.

En la Saudi Pro League, el Al Hilal es líder con 30 puntos, seguidos del Al Qadsiah de Julián Quiñones y del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ambos con 28 unidades.